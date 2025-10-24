USD 1.7000
Путин позвонил Алиеву
Путин позвонил Алиеву

Рубио исключил ХАМАС из будущего Газы, а тот согласился сам уйти

20:48 682

Палестинское движение ХАМАС не должно участвовать в управлении сектором Газа в будущем, как и Агентство ООН по делам палестинских беженцев, которое представляет собой «филиал движения», заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Он уточнил, что в секторе Газа планируется создать международные стабилизационные силы, которые будут обладать широкими полномочиями в сфере обеспечения безопасности.

«Многие страны уже выразили готовность принять участие. Но, разумеется, при формировании этой силы в нее должны войти те государства, с которыми Израиль чувствует себя комфортно», — заявил Рубио на пресс-конференции в Израиле.

В то же время движение ХАМАС по итогам межпалестинской встречи в Каире сообщило, что палестинские фракции поддержали идею принятия резолюции ООН о вводе миротворческих сил в сектор Газа для контроля за соблюдением режима прекращения огня с Израилем.

Кроме того, стороны договорились передать управление анклавом временному правительству технократов и создать международный комитет по восстановлению Газы.

«Участники встречи согласились с передачей управления сектором Газа временной комиссии, состоящей из местных технократов, для налаживания повседневной жизни в послевоенный период при взаимодействии с дружественными арабскими странами и международными организациями», – говорится в заявлении.

Также отмечается, что стороны обсудили создание международного комитета, который займется координацией финансирования и реализацией плана по восстановлению анклава, практически полностью разрушенного в ходе конфликта между ХАМАС и Израилем.

