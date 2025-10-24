Банда молодых «вагнеровцев» в Лондоне получила тюремные сроки за поджог

Лондонский суд вынес приговор пятерым мужчинам, которые по заказу российской ЧВК в марте 2024 года подожгли склад на востоке столицы Великобритании. Об этом сообщает AP.

Нападение было совершено по приказу ЧВК «Вагнер» — частной военной компании, действующей от имени российского государства, и нанесло ущерб в размере около 1 млн фунтов стерлингов.

Дилан Эрл, Джейк Ривз и еще трое признаны виновными в шпионаже, террористических преступлениях и поджоге в связи с этим терактом. Эрл признался, что планировал поджог промышленных объектов в Лейтоне – на востоке Лондона, действуя по указанию запрещенной в Великобритании в качестве террористической группы ЧВК «Вагнер». Эрл приговорен к 23 годам лишения свободы, из которых 17 лет проведет в тюрьме, Ривз – к 12 годам с последующим годом условно.

Суд установил, что 21-летний Эрл и 24-летний Ривз выбрали склад в Лейтоне, поскольку через него шла гуманитарная помощь и оборудование Starlink для Украины. Эрл завербовал Ривза для подготовки поджога, Ривз же подключил друга Нии Менса, а также Джейкима Роуза. Кроме того, в нападении участвовал Угний Асмена.

Этот приговор стал первым, вынесенным по закону о национальной безопасности 2023 года, предусматривающему строгие наказания за шпионаж и диверсии. Пятеро молодых мужчин были задержаны вскоре после поджога. При обыске в доме Эрла полиция обнаружила российский флаг, более 20 тыс. фунтов наличными и гидрохлорид кокаина стоимостью около 34 тыс. фунтов на черном рынке.

На тушение пожара потребовалось восемь пожарных бригад. Следующим планом группы были поджоги ресторана и винного магазина в Мейфейре, а также попытка похищения российского предпринимателя и диссидента Евгения Чичваркина.