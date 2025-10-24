Полиция предотвратила свадьбу с несовершеннолетней

В Нефтчале сотрудники районного отделения полиции пресекли проведение свадебной церемонии с несовершеннолетней.
24 октября поступила информация о планируемой свадьбе 29-летнего мужчины с несовершеннолетней девушкой в одном из залов торжеств в Нефтчале.
Как сообщили в пресс-службе Ширванской региональной группы МВД, правоохранительные органы предотвратили проведение церемонии. Родители с обеих сторон были приглашены в отделение полиции, где с ними провели разъяснительную беседу. В соответствии с законом к владельцу зала торжеств, где должна была пройти свадьба, применена административная мера наказания.