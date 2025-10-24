USD 1.7000
Требование в студенческих общежитиях: регистрация или выселение

Ульвия Худиева
21:21 845

Проживающих в студенческих общежитиях Азербайджана без официальной регистрации выселяют. В большинстве общежитий уже сделано соответствующее предупреждение.

Так, выселили режиссера Театра юного зрителя, вынужденную переселенку из Джебраила Гюльнар Гаджиеву, которая долгие годы проживала в студенческом общежитии Азербайджанского университета языков. Об этом сообщили ее родственники. По их словам, несмотря на выселение, Гаджиевой не предложили другого места для временного проживания.

В социальных сетях также появилась информация, что у актрисы Азербайджанского государственного академического национального драматического театра Шахлы Алигызы и десятков людей, проживающих в общежитиях без регистрации, отобрали комнаты. Сообщается, что освободившиеся комнаты незамедлительно опечатывают и держат закрытыми.

В Азербайджанском университете языков подтвердили haqqin.az, что подобное требование было выдвинуто в отношении лиц, не имеющих регистрации. В вузе сообщили, что в двух студенческих общежитиях университета проживают около 200 зарегистрированных семей вынужденных переселенцев.

В университете также сообщили, что, несмотря на то, что Гюльнар Гаджиева, вынужденная переселенка, уже 17 лет проживает в общежитии Азербайджанского университета языков, регистрации у нее нет.

«Требование относительно студенческих общежитий заключается в том, что те, кто официально не зарегистрирован, то есть те, кто не зарегистрирован по соответствующему адресу в Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев, предупреждены о необходимости покинуть это место. К сожалению, после этого нет возможности предоставлять гражданам места в общежитии», – проинформировали в университете.

Другие вузы также сообщили, что им дано указание по выселению из общежитий не имеющих регистрации лиц.

