Путин позвонил Алиеву
Путин позвонил Алиеву

Генсек НАТО: Путин теряет солдат и деньги

21:56

Российский президент Владимир Путин в ходе войны против Украины понес значительные потери в личном составе и финансовых ресурсах, сейчас необходимы дополнительные меры давления на Москву. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции по итогам встречи «коалиции желающих».

Рютте подчеркнул, что в Украине Путин достигает «маргинальных результатов» огромной ценой, при этом в конфликте гибнут сотни тысяч россиян, тогда как Украина сохраняет мужество, а поддержка Запада продолжает действовать.

«Правда в том, что у Путина заканчиваются деньги, идеи и солдаты. Президент (США Дональд) Трамп очень хорошо сказал, что они должны остановиться там, где есть сейчас. Сейчас именно то время, чтобы усилить давление на Россию, чтобы мы могли получить справедливый мир для Украины», – указал генсек НАТО.

Согласно данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны Россия понесла потери на уровне до 1,135 млн военнослужащих.

В конце сентября Трамп отмечал, что экономика России находится в плачевном состоянии и постепенно разрушается. При этом он подчеркнул, что Украина эффективно сдерживает продвижение российской армии.

