Белорусский КГБ закрыл «ВКонтакте»

В Беларуси перестала открываться российская соцсеть «ВКонтакте». Об этом пишут белорусские СМИ.

Согласно информации, с 24 октября соцсеть включена в Список ресурсов ограниченного доступа Государственной инспекции по электросвязи Республики Беларусь (БелГИЭ).

«На основании представления Комитета государственной безопасности доступ к информационному ресурсу ограничен. Длительность ограничения на данный момент неизвестна», – говорится на сайте реестра.

При попытке попасть на сайт «ВКонтакте» у пользователей «Белтелеком» появляется баннер с текстом: «Доступ к информационному ресурсу ограничен Министерством информации Республики Беларусь в соответствии с законом «О средствах массовой информации».

СМИ отмечают, что соцсеть VK.com продолжает работать на смартфонах через мобильное приложение и браузеры у операторов МТС, А1 и life:).

