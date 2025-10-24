О пенсиях адвокатам

«Дело в том, что положения закона «О трудовых пенсиях», на которые ссылается статья 25, предусматривают льготы для судей, сотрудников прокуратуры и других органов с особыми званиями, но эти льготы не распространяются на адвокатов. Причина в том, что адвокатская деятельность является самостоятельной профессией, а не государственной службой, приносит доход и по условиям работы не входит в категорию льготных пенсий. Поэтому адвокаты не могут пользоваться соответствующими преференциями», – написал Гулиев в соцсети.

Адвокат в Азербайджане не является государственным служащим, сам зарабатывает деньги и поэтому не сможет рассчитывать на льготную пенсию, заявил депутат Милли Меджлиса Азай Гулиев.

При этом депутат указал, что институт адвокатуры обладает социальной и общественной значимостью, а также ответственностью, сопоставимой с деятельностью судей и прокуроров. Адвокатская деятельность также является частью судебной системы и обеспечивает реализацию правосудия, добавил он.

«Адвокаты нередко работают в условиях угрозы безопасности, сталкиваются с общественным давлением и участвуют во всех этапах следствия и судебного процесса», – пояснил азербайджанский парламентарий.

Гулиев отметил, что доход адвоката формируется из гонораров по договорам и, пусть и в небольшой степени, из государственной юридической помощи, что делает его нестабильным.

«Нужно признать, что в таких условиях назначение адвокатской пенсии исключительно на основе индивидуального пенсионного капитала затрудняет формирование достойного уровня пенсии. Во многих странах Европы адвокаты подключены к специальным фондам социального обеспечения и получают государственную дополнительную пенсию за долгую профессиональную деятельность – например, во Франции, Италии, Польше», – написал депутат.

Гулиев сообщил, что предлагается внести изменения в закон «О трудовых пенсиях» и предоставить членам Коллегии адвокатов Азербайджана право на трудовую пенсию по возрасту при условии не менее 35 лет адвокатской практики. По его словам, если в других категориях право на пенсию возникает после 20–25 лет стажа, для адвокатов оно могло бы наступать после 30–35 лет работы.

Депутат отметил, что на практике такие изменения затронут лишь небольшое число адвокатов и не создадут значительной нагрузки на госбюджет. При этом он указал, что подобный шаг будет стимулировать адвокатскую деятельность как в материальном, так и моральном плане.

Кроме того, Гулиев обратил внимание на то, что с 2020 года членам Коллегии адвокатов предоставлялась 10-процентная льгота на обязательные государственные социальные страховые взносы, срок действия которой истекает 1 января 2026 года. По его мнению, было бы целесообразно продлить эту льготу еще на пять лет, пока институт адвокатуры не укрепится и не будет обеспечена финансовая стабильность.