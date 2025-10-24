«Чтобы Путину было сложнее»: Зеленский раскрыл детали встречи в Лондоне

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на лондонской встрече лидеров «коалиции желающих» были согласованы меры, направленные на усиление давления на Россию. Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам переговоров, сообщает «Европейская правда».

Украинский лидер отметил введенные США санкции против российских нефтяных компаний, назвав их «очень правильным шагом» президента Дональда Трампа.

«Сегодня все, абсолютно все участники «коалиции» согласились, что именно так нужно давить и в дальнейшем – на российскую нефть. На нефтяные компании России, на терминалы, на флот российских танкеров и на всю инфраструктуру агрессора», – подчеркнул Зеленский.

При этом он добавил, что были приняты и другие «решения, которые могут нам сильно помочь», однако подробности пока не раскрываются. «Пока публично мы не будем говорить все детали, чтобы Путину было сложнее», – пояснил глава государства.

Зеленский также отметил, что, несмотря на заявления российских властей о том, что санкции не затрагивают экономику, в России сохраняются очереди на заправках, растет банкротство регионов и дефицит федерального бюджета. «Именно санкции – одна из самых болезненных для Путина (мер). Лично для него», – подчеркнул президент Украины.

Он положительно оценил решение Европейского совета о возможности использования замороженных российских активов в поддержку Украины и выразил надежду на его финализацию до конца года, назвав его «крайне важным» для Киева.

«Думаю, что в вопросе замороженных активов есть три этапа. Первый – это политическое решение, далее – практическое решение и только после этого – внедрение. И я считаю, что вчера мы получили политическое решение. Именно поэтому это позитивный сигнал», – отметил Зеленский.

Глава государства добавил, что после политического решения должно последовать практическое, которое, по его ожиданиям, можно будет получить до конца этого года.