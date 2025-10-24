USD 1.7000
EUR 1.9733
RUB 2.0876
Подписаться на уведомления
Путин позвонил Алиеву
Новость дня
Путин позвонил Алиеву

Рецепт мира от Стармера для Украины

24 октября 2025, 22:48 756

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что на лондонской встрече лидеров «коалиции желающих» был разработан план мирного урегулирования для Украины с перспективой до конца 2025 года. Об этом сообщает Sky News.

«Мы вместе разработали конкретный план до конца года. В первую очередь мы будем делать все, чтобы российская нефть и газ были сняты с глобальных рынков. Мы поощряем всех ввести эти санкции, уменьшить зависимость», – подчеркнул Стармер.

Он также призвал третьи страны прекратить закупки «окровавленных войной» российских ресурсов.

Вторым пунктом он назвал разморозку российских активов для помощи Украине.

«Именно Россия должна платить за все, что сделала и уничтожила в Украине. Надо сделать все, чтобы Украина получила репарации», – подчеркнул британский премьер.

Кроме того, Стармер отметил необходимость укрепления ПВО Украины и сообщил, что Великобритания расширила программу поставок Киеву 5 тыс. новых многоцелевых ракет.

Четвертым пунктом премьер назвал усиление военного давления на Россию и предоставление Украине дальнобойного оружия.

«Наконец мы будем продолжать нашу работу по гарантиям безопасности, включая многонациональные силы в Украине, чтобы обеспечить устойчивый и долговременный мир», – добавил он о пятом пункте.

«Сексуальные войны» Китая и России
«Сексуальные войны» Китая и России шпионские игры
24 октября 2025, 23:47 215
Мало мяса. Азербайджан будет покупать в Румынии и Пакистане
Мало мяса. Азербайджан будет покупать в Румынии и Пакистане главное на этот час
24 октября 2025, 22:57 1133
Экрем Имамоглу оправдан
Экрем Имамоглу оправдан все еще актуально
24 октября 2025, 17:35 9306
Иран взял на прицел израильтян иранского происхождения
Иран взял на прицел израильтян иранского происхождения главное на этот час
24 октября 2025, 22:44 788
Сенатор обо всем договорился с Алиевым и Пашиняном
Сенатор обо всем договорился с Алиевым и Пашиняном новые подробности
24 октября 2025, 16:34 4106
Сделка киллера Асадова с прокурором
Сделка киллера Асадова с прокурором
24 октября 2025, 19:04 4305
Путин позвонил Алиеву
Путин позвонил Алиеву все еще актуально
24 октября 2025, 14:37 9694
«Чтобы Путину было сложнее»: Зеленский раскрыл детали встречи в Лондоне
«Чтобы Путину было сложнее»: Зеленский раскрыл детали встречи в Лондоне
24 октября 2025, 22:36 1214
Российский переговорщик в США заверяет, что санкции не действуют
Российский переговорщик в США заверяет, что санкции не действуют обновлено 21:29
24 октября 2025, 21:29 5612
Требование в студенческих общежитиях: регистрация или выселение
Требование в студенческих общежитиях: регистрация или выселение
24 октября 2025, 21:21 1975
Россия записала востоковеда Сулейманова в «иноагенты»
Россия записала востоковеда Сулейманова в «иноагенты»
24 октября 2025, 19:51 3075

ЭТО ВАЖНО

«Сексуальные войны» Китая и России
«Сексуальные войны» Китая и России шпионские игры
24 октября 2025, 23:47 215
Мало мяса. Азербайджан будет покупать в Румынии и Пакистане
Мало мяса. Азербайджан будет покупать в Румынии и Пакистане главное на этот час
24 октября 2025, 22:57 1133
Экрем Имамоглу оправдан
Экрем Имамоглу оправдан все еще актуально
24 октября 2025, 17:35 9306
Иран взял на прицел израильтян иранского происхождения
Иран взял на прицел израильтян иранского происхождения главное на этот час
24 октября 2025, 22:44 788
Сенатор обо всем договорился с Алиевым и Пашиняном
Сенатор обо всем договорился с Алиевым и Пашиняном новые подробности
24 октября 2025, 16:34 4106
Сделка киллера Асадова с прокурором
Сделка киллера Асадова с прокурором
24 октября 2025, 19:04 4305
Путин позвонил Алиеву
Путин позвонил Алиеву все еще актуально
24 октября 2025, 14:37 9694
«Чтобы Путину было сложнее»: Зеленский раскрыл детали встречи в Лондоне
«Чтобы Путину было сложнее»: Зеленский раскрыл детали встречи в Лондоне
24 октября 2025, 22:36 1214
Российский переговорщик в США заверяет, что санкции не действуют
Российский переговорщик в США заверяет, что санкции не действуют обновлено 21:29
24 октября 2025, 21:29 5612
Требование в студенческих общежитиях: регистрация или выселение
Требование в студенческих общежитиях: регистрация или выселение
24 октября 2025, 21:21 1975
Россия записала востоковеда Сулейманова в «иноагенты»
Россия записала востоковеда Сулейманова в «иноагенты»
24 октября 2025, 19:51 3075
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться