Рецепт мира от Стармера для Украины

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что на лондонской встрече лидеров «коалиции желающих» был разработан план мирного урегулирования для Украины с перспективой до конца 2025 года. Об этом сообщает Sky News.

«Мы вместе разработали конкретный план до конца года. В первую очередь мы будем делать все, чтобы российская нефть и газ были сняты с глобальных рынков. Мы поощряем всех ввести эти санкции, уменьшить зависимость», – подчеркнул Стармер.

Он также призвал третьи страны прекратить закупки «окровавленных войной» российских ресурсов.

Вторым пунктом он назвал разморозку российских активов для помощи Украине.

«Именно Россия должна платить за все, что сделала и уничтожила в Украине. Надо сделать все, чтобы Украина получила репарации», – подчеркнул британский премьер.

Кроме того, Стармер отметил необходимость укрепления ПВО Украины и сообщил, что Великобритания расширила программу поставок Киеву 5 тыс. новых многоцелевых ракет.

Четвертым пунктом премьер назвал усиление военного давления на Россию и предоставление Украине дальнобойного оружия.

«Наконец мы будем продолжать нашу работу по гарантиям безопасности, включая многонациональные силы в Украине, чтобы обеспечить устойчивый и долговременный мир», – добавил он о пятом пункте.