Иран взял на прицел израильтян иранского происхождения

В документе приведены фотографии их домов и офисов, сопровождаемые предупреждениями о возможных «мерах возмездия». Этот шаг Тегерана вызвал широкий резонанс, поскольку в нем впервые прозвучали персональные угрозы людям, открыто выступающим против режима аятолл за пределами Ирана.

Согласно публикациям израильских СМИ, фотографии были сделаны иранскими агентами у домов и рабочих мест нескольких известных израильтян. Среди тех, кому были направлены угрозы, журналист телеканала Iran International Бабак Ицхак, ранее уже переживший покушение, политический комментатор из Тель-Авива Меир Джавад Завданфар, обозреватель на фарси Менаше Амир, а также представитель Армии обороны Израиля на фарси Камаль Панаши. Всем им было отправлено одинаковое послание:

«Вы находитесь в списке целей Исламской Республики Иран за сотрудничество с международной террористической сетью. Мы знаем, где вы живёте. Это наше последнее предупреждение. Прекратите сотрудничество — и вы будете исключены из списка».

К сообщениям были прикреплены снимки жилых зданий, сделанные, как утверждают отправители, «нашей патрульной группой у вас дома». В подписи к фотографиям говорилось: «Мы надеемся, что вы отнесетесь к этому серьезно и задумаетесь о последствиях своих действий».

Переписка велась через Telegram-аккаунты, зарегистрированные в Иране, с указанием, что фото сделаны «агентами возле вашего дома».