Иран взял на прицел израильтян иранского происхождения

Айдын Керимов, автор haqqin.az
24 октября 2025, 22:44 788

Министерство разведки Ирана опубликовало специальный отчет, в котором содержатся прямые угрозы в адрес граждан Израиля иранского происхождения — журналистов, комментаторов и представителей Армии обороны.

В документе приведены фотографии их домов и офисов, сопровождаемые предупреждениями о возможных «мерах возмездия». Этот шаг Тегерана вызвал широкий резонанс, поскольку в нем впервые прозвучали персональные угрозы людям, открыто выступающим против режима аятолл за пределами Ирана.

Оппозиционные к иранскому режиму израильтяне - законная цель Ирана

Согласно публикациям израильских СМИ, фотографии были сделаны иранскими агентами у домов и рабочих мест нескольких известных израильтян. Среди тех, кому были направлены угрозы, журналист телеканала Iran International Бабак Ицхак, ранее уже переживший покушение, политический комментатор из Тель-Авива Меир Джавад Завданфар, обозреватель на фарси Менаше Амир, а также представитель Армии обороны Израиля на фарси Камаль Панаши. Всем им было отправлено одинаковое послание:

«Вы находитесь в списке целей Исламской Республики Иран за сотрудничество с международной террористической сетью. Мы знаем, где вы живёте. Это наше последнее предупреждение. Прекратите сотрудничество — и вы будете исключены из списка».

К сообщениям были прикреплены снимки жилых зданий, сделанные, как утверждают отправители, «нашей патрульной группой у вас дома». В подписи к фотографиям говорилось: «Мы надеемся, что вы отнесетесь к этому серьезно и задумаетесь о последствиях своих действий».

Переписка велась через Telegram-аккаунты, зарегистрированные в Иране, с указанием, что фото сделаны «агентами возле вашего дома».

Журналист телеканала Iran International Бабак Ицхак, ранее уже переживший покушение, - в списке целей правительства Ирана

В опубликованных материалах упоминался также офис телеканала Iran International, оппозиционного к тегеранскому режиму, который неоднократно становился объектом угроз и нападений. Съемка этого объекта и публикация фотографий в иранском отчете стали очередным доказательством того, что власти Ирана продолжают преследовать оппозиционные голоса за рубежом, распространяя угрозы в цифровом пространстве.

Источники haqqin.az в Израиле рассматривают действия Ирана как часть кампании психологического давления и запугивания, направленной против израильтян иранского происхождения, выступающих в международных СМИ. Израильские службы безопасности полагают, что это не первый случай попыток Тегерана организовать наблюдение за гражданами Израиля.

Haqqin.az напоминает, что около трех месяцев назад израильские спецслужбы раскрыли обширную иранскую шпионскую сеть, действовавшую на территории еврейского государства и вербовавшую местных граждан. По данным издания, после ракетного удара исламской республики по Израилю в апреле 2024 года более 30 израильтян были арестованы по обвинению в сотрудничестве с иранской разведкой.

Угрожают и политическому комментатору из Тель-Авива Меир Джаваду Завданфару

В материалах суда указывалось, что контакты между жителями Израиля и агентами Тегерана начинались с безобидных предложений — например, передать фотографии, собрать данные или выполнить за деньги несложные поручения. Позже завербованным предлагали крупные суммы за более рискованные задания.

По данным следствия, всплеск иранской шпионской активности не дал ощутимых результатов и не приблизил Тегеран к его основной цели — ликвидации израильских чиновников иранского происхождения. Однако десятки израильтян, согласившихся на «второстепенные» миссии, могли невольно передать Ирану данные о стратегически важных объектах. Эти сведения, как предполагают эксперты, могли использоваться при наведении Ираном баллистических ракет в ходе 12-дневной войны.

