Мало мяса. Азербайджан будет покупать в Румынии и Пакистане

Национальное управление санитарного, ветеринарного и пищевого надзора Румынии (ANSVSA) объявило об открытии двух новых зарубежных рынков для продукции животного происхождения — в Азербайджане и Албании.
По информации ведомства, данное достижение стало результатом многомесячных институциональных переговоров и технического диалога между ветеринарными службами Румынии и Азербайджана. Как отмечается, утверждение экспортных сертификатов завершает длительный процесс согласования стандартов качества и безопасности пищевой продукции.
Румынские средства массовой информации сообщают, что новые ветеринарные сертификаты были официально утверждены и опубликованы на сайте ANSVSA в разделе «Импорт–экспорт». Что предоставляет предприятиям пищевой отрасли правовую основу для выхода на новые рынки и расширения экспортных поставок.
Пакет сертификатов для Азербайджана охватывает широкий перечень продукции — мясо птицы, баранину, козлятину, говядину, свинину, а также молочные продукты. Таким образом, создаются условия для укрепления существующих торговых потоков, прежде всего в области молочной и мясной продукции, по которым румынские компании уже имели предварительные разрешения на экспорт.
Ведомство уточняет, что данные меры базируются на шагах, предпринятых в течение 2024 года, и напрямую связаны с итогами 8-й сессии Совместной межправительственной комиссии Румыния — Азербайджан, состоявшейся в начале апреля. В рамках этой встречи ANSVSA подписало два меморандума о взаимопонимании в сфере безопасности пищевых продуктов, предусматривающих обмен опытом между профильными учреждениями и содействие развитию двусторонней торговли.
Президент ANSVSA Александру Бочу отметил, что открытие новых рынков является стратегическим направлением государственной политики.
«Расширение ассортимента румынской экспортной продукции и укрепление ее присутствия на зарубежных рынках — приоритетная задача нашего ведомства, - заявил Бочу. - Сегодняшние результаты в Азербайджане - следствие постоянного диалога и конкретных соглашений, которые создают для национальных производителей предсказуемые условия для инвестиций и экспорта при соблюдении наивысших стандартов безопасности пищевых продуктов».
Ранее аналогичное разрешение на экспорт мяса в Азербайджан получила Исламская Республика Пакистан. В ближайшее время ожидается подписание соглашений между пакистанскими экспортерами и азербайджанскими партнерами. Как сообщил департамент карантина животных Пакистана, право на экспорт было предоставлено после успешного прохождения всех процедур сертификации и подтверждения соответствия продукции ветеринарным и санитарным требованиям Азербайджана.
Пакистанские органы ветеринарного контроля провели рабочее совещание с представителями мясоперерабатывающих предприятий и экспортных ассоциаций, на котором были обсуждены практические аспекты выхода на азербайджанский рынок и механизмы адаптации к его нормативным требованиям.
Следует отметить, что в последние годы в Азербайджане наблюдается сокращение объемов внутреннего производства мяса, в связи с чем часть потребительского спроса покрывается за счет импорта. Несмотря на некоторое снижение поставок в 2025 году, импорт остается важным элементом обеспечения продовольственной безопасности страны.
По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, за первые девять месяцев текущего года было импортировано 33 тысячи 321 тонна мяса на сумму 75,8 миллиона долларов США (128,8 миллиона манатов). Средняя импортная цена одного килограмма составила 3,87 маната.
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем импортированных мясных продуктов сократился на 14,7 миллиона долларов (25 миллионов манатов), или на 16,3 процента в стоимостном выражении, а также на 8 тысяч 94 тонны, что соответствует снижению на 19,5 процента в натуральном объеме.
Для сравнения, в январе–сентябре 2024 года Азербайджан импортировал 41 тысячу 415 тонн мяса общей стоимостью 90,5 миллиона долларов (153,9 миллиона манатов).
Таким образом, расширение экспортных направлений для румынских и пакистанских производителей открывает новые возможности для диверсификации поставок на азербайджанский рынок и способствует стабилизации продовольственного баланса в регионе Южного Кавказа.