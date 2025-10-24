Мало мяса. Азербайджан будет покупать в Румынии и Пакистане

Национальное управление санитарного, ветеринарного и пищевого надзора Румынии (ANSVSA) объявило об открытии двух новых зарубежных рынков для продукции животного происхождения — в Азербайджане и Албании. По информации ведомства, данное достижение стало результатом многомесячных институциональных переговоров и технического диалога между ветеринарными службами Румынии и Азербайджана. Как отмечается, утверждение экспортных сертификатов завершает длительный процесс согласования стандартов качества и безопасности пищевой продукции.

Румынские средства массовой информации сообщают, что новые ветеринарные сертификаты были официально утверждены и опубликованы на сайте ANSVSA в разделе «Импорт–экспорт». Что предоставляет предприятиям пищевой отрасли правовую основу для выхода на новые рынки и расширения экспортных поставок. Пакет сертификатов для Азербайджана охватывает широкий перечень продукции — мясо птицы, баранину, козлятину, говядину, свинину, а также молочные продукты. Таким образом, создаются условия для укрепления существующих торговых потоков, прежде всего в области молочной и мясной продукции, по которым румынские компании уже имели предварительные разрешения на экспорт. Ведомство уточняет, что данные меры базируются на шагах, предпринятых в течение 2024 года, и напрямую связаны с итогами 8-й сессии Совместной межправительственной комиссии Румыния — Азербайджан, состоявшейся в начале апреля. В рамках этой встречи ANSVSA подписало два меморандума о взаимопонимании в сфере безопасности пищевых продуктов, предусматривающих обмен опытом между профильными учреждениями и содействие развитию двусторонней торговли. Президент ANSVSA Александру Бочу отметил, что открытие новых рынков является стратегическим направлением государственной политики.

«Расширение ассортимента румынской экспортной продукции и укрепление ее присутствия на зарубежных рынках — приоритетная задача нашего ведомства, - заявил Бочу. - Сегодняшние результаты в Азербайджане - следствие постоянного диалога и конкретных соглашений, которые создают для национальных производителей предсказуемые условия для инвестиций и экспорта при соблюдении наивысших стандартов безопасности пищевых продуктов». Ранее аналогичное разрешение на экспорт мяса в Азербайджан получила Исламская Республика Пакистан. В ближайшее время ожидается подписание соглашений между пакистанскими экспортерами и азербайджанскими партнерами. Как сообщил департамент карантина животных Пакистана, право на экспорт было предоставлено после успешного прохождения всех процедур сертификации и подтверждения соответствия продукции ветеринарным и санитарным требованиям Азербайджана. Пакистанские органы ветеринарного контроля провели рабочее совещание с представителями мясоперерабатывающих предприятий и экспортных ассоциаций, на котором были обсуждены практические аспекты выхода на азербайджанский рынок и механизмы адаптации к его нормативным требованиям.