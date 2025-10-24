USD 1.7000
Путин позвонил Алиеву
Путин позвонил Алиеву

Индийский нефтегигант пообещал соблюдать санкции против России

24 октября 2025, 23:06

Крупнейший индийский покупатель российской нефти, компания Reliance Industries Ltd, заявила о намерении соблюдать западные санкции против Москвы, при этом продолжая поддерживать отношения с действующими поставщиками сырья. Об этом сообщил представитель компании, передает TRT.

Reliance, контролируемая миллиардером Мукешем Амбани, управляет крупнейшим в мире нефтеперерабатывающим комплексом в Джамнагаре в индийском штате Гуджарат и имеет долгосрочный контракт на закупку около 500 тыс. баррелей нефти в сутки у российской компании «Роснефть».

Европейский союз, Великобритания и США ввели ряд санкций против России из-за ее военной агрессии против Украины, включая новые американские ограничения, объявленные в четверг в отношении двух крупнейших нефтекомпаний — «Лукойла» и «Роснефти». Соединенные Штаты дали компаниям срок до 21 ноября для завершения всех операций и сделок с российскими производителями.

ЕС, ранее заявивший, что с 21 января будущего года не будет принимать топливо, произведенное на НПЗ, которые получали или перерабатывали российскую нефть, в четверг утвердил 19-й пакет санкций.

«Как это принято в отрасли, условия поставок корректируются в соответствии с изменениями рыночной и нормативной среды. Reliance будет учитывать эти изменения, сохраняя при этом отношения со своими поставщиками», — говорится в заявлении представителя компании.

Агентство Reuters также сообщило, что индийская компания планирует прекратить импорт нефти от «Роснефти». При этом она продолжает закупки российской нефти через посредников.

Ранее Reliance заявляла о намерении соблюдать рекомендации ЕС по импорту нефтепродуктов. «Reliance уверена, что ее проверенная временем и диверсифицированная стратегия закупок нефти продолжит обеспечивать стабильность и надежность работы НПЗ для удовлетворения внутренних и экспортных потребностей, включая поставки в Европу», — отметили в компании.

«Сексуальные войны» Китая и России
«Сексуальные войны» Китая и России шпионские игры
24 октября 2025, 23:47 225
Мало мяса. Азербайджан будет покупать в Румынии и Пакистане
Мало мяса. Азербайджан будет покупать в Румынии и Пакистане главное на этот час
24 октября 2025, 22:57 1139
Экрем Имамоглу оправдан
Экрем Имамоглу оправдан все еще актуально
24 октября 2025, 17:35 9307
Иран взял на прицел израильтян иранского происхождения
Иран взял на прицел израильтян иранского происхождения главное на этот час
24 октября 2025, 22:44 790
Сенатор обо всем договорился с Алиевым и Пашиняном
Сенатор обо всем договорился с Алиевым и Пашиняном новые подробности
24 октября 2025, 16:34 4107
Сделка киллера Асадова с прокурором
Сделка киллера Асадова с прокурором
24 октября 2025, 19:04 4309
Путин позвонил Алиеву
Путин позвонил Алиеву все еще актуально
24 октября 2025, 14:37 9696
«Чтобы Путину было сложнее»: Зеленский раскрыл детали встречи в Лондоне
«Чтобы Путину было сложнее»: Зеленский раскрыл детали встречи в Лондоне
24 октября 2025, 22:36 1219
Российский переговорщик в США заверяет, что санкции не действуют
Российский переговорщик в США заверяет, что санкции не действуют обновлено 21:29
24 октября 2025, 21:29 5614
Требование в студенческих общежитиях: регистрация или выселение
Требование в студенческих общежитиях: регистрация или выселение
24 октября 2025, 21:21 1977
Россия записала востоковеда Сулейманова в «иноагенты»
Россия записала востоковеда Сулейманова в «иноагенты»
24 октября 2025, 19:51 3075

