Индийский нефтегигант пообещал соблюдать санкции против России

Крупнейший индийский покупатель российской нефти, компания Reliance Industries Ltd , заявила о намерении соблюдать западные санкции против Москвы, при этом продолжая поддерживать отношения с действующими поставщиками сырья. Об этом сообщил представитель компании, передает TRT.

Reliance, контролируемая миллиардером Мукешем Амбани, управляет крупнейшим в мире нефтеперерабатывающим комплексом в Джамнагаре в индийском штате Гуджарат и имеет долгосрочный контракт на закупку около 500 тыс. баррелей нефти в сутки у российской компании «Роснефть».

Европейский союз, Великобритания и США ввели ряд санкций против России из-за ее военной агрессии против Украины, включая новые американские ограничения, объявленные в четверг в отношении двух крупнейших нефтекомпаний — «Лукойла» и «Роснефти». Соединенные Штаты дали компаниям срок до 21 ноября для завершения всех операций и сделок с российскими производителями.

ЕС, ранее заявивший, что с 21 января будущего года не будет принимать топливо, произведенное на НПЗ, которые получали или перерабатывали российскую нефть, в четверг утвердил 19-й пакет санкций.

«Как это принято в отрасли, условия поставок корректируются в соответствии с изменениями рыночной и нормативной среды. Reliance будет учитывать эти изменения, сохраняя при этом отношения со своими поставщиками», — говорится в заявлении представителя компании.

Агентство Reuters также сообщило, что индийская компания планирует прекратить импорт нефти от «Роснефти». При этом она продолжает закупки российской нефти через посредников.

Ранее Reliance заявляла о намерении соблюдать рекомендации ЕС по импорту нефтепродуктов. «Reliance уверена, что ее проверенная временем и диверсифицированная стратегия закупок нефти продолжит обеспечивать стабильность и надежность работы НПЗ для удовлетворения внутренних и экспортных потребностей, включая поставки в Европу», — отметили в компании.