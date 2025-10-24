USD 1.7000
EUR 1.9733
RUB 2.0876
Подписаться на уведомления
Путин позвонил Алиеву
Новость дня
Путин позвонил Алиеву

Первый посол Турции в Сирии спустя 13 лет

24 октября 2025, 23:14 229

Заместитель министра иностранных дел Турции Нух Йылмаз назначен чрезвычайным и полномочным послом страны в Сирии. Об этом сообщил телеканал NTV со ссылкой на главу турецкого МИД Хакана Фидана.

Йылмаз станет первым турецким послом в Сирии за последние 13 лет. В марте 2012 года турецкое посольство в Дамаске было закрыто и возобновило работу лишь в декабре прошлого года после смены власти в Сирии. Временным поверенным в делах Турции тогда был назначен Бурхан Кёроглу.

По информации газеты Cumhuriyet, Йылмаз с 2013 по 2023 год служил в Национальной разведывательной организации Турции, которую в тот период возглавлял Хакан Фидан.

Назначение послов за рубежом осуществляется указами президента Турции. Документ о назначении Йылмаза в Сирию президент Реджеп Тайип Эрдоган пока не подписал.

«Сексуальные войны» Китая и России
«Сексуальные войны» Китая и России шпионские игры
24 октября 2025, 23:47 228
Мало мяса. Азербайджан будет покупать в Румынии и Пакистане
Мало мяса. Азербайджан будет покупать в Румынии и Пакистане главное на этот час
24 октября 2025, 22:57 1141
Экрем Имамоглу оправдан
Экрем Имамоглу оправдан все еще актуально
24 октября 2025, 17:35 9307
Иран взял на прицел израильтян иранского происхождения
Иран взял на прицел израильтян иранского происхождения главное на этот час
24 октября 2025, 22:44 792
Сенатор обо всем договорился с Алиевым и Пашиняном
Сенатор обо всем договорился с Алиевым и Пашиняном новые подробности
24 октября 2025, 16:34 4107
Сделка киллера Асадова с прокурором
Сделка киллера Асадова с прокурором
24 октября 2025, 19:04 4310
Путин позвонил Алиеву
Путин позвонил Алиеву все еще актуально
24 октября 2025, 14:37 9697
«Чтобы Путину было сложнее»: Зеленский раскрыл детали встречи в Лондоне
«Чтобы Путину было сложнее»: Зеленский раскрыл детали встречи в Лондоне
24 октября 2025, 22:36 1221
Российский переговорщик в США заверяет, что санкции не действуют
Российский переговорщик в США заверяет, что санкции не действуют обновлено 21:29
24 октября 2025, 21:29 5614
Требование в студенческих общежитиях: регистрация или выселение
Требование в студенческих общежитиях: регистрация или выселение
24 октября 2025, 21:21 1977
Россия записала востоковеда Сулейманова в «иноагенты»
Россия записала востоковеда Сулейманова в «иноагенты»
24 октября 2025, 19:51 3077

ЭТО ВАЖНО

«Сексуальные войны» Китая и России
«Сексуальные войны» Китая и России шпионские игры
24 октября 2025, 23:47 228
Мало мяса. Азербайджан будет покупать в Румынии и Пакистане
Мало мяса. Азербайджан будет покупать в Румынии и Пакистане главное на этот час
24 октября 2025, 22:57 1141
Экрем Имамоглу оправдан
Экрем Имамоглу оправдан все еще актуально
24 октября 2025, 17:35 9307
Иран взял на прицел израильтян иранского происхождения
Иран взял на прицел израильтян иранского происхождения главное на этот час
24 октября 2025, 22:44 792
Сенатор обо всем договорился с Алиевым и Пашиняном
Сенатор обо всем договорился с Алиевым и Пашиняном новые подробности
24 октября 2025, 16:34 4107
Сделка киллера Асадова с прокурором
Сделка киллера Асадова с прокурором
24 октября 2025, 19:04 4310
Путин позвонил Алиеву
Путин позвонил Алиеву все еще актуально
24 октября 2025, 14:37 9697
«Чтобы Путину было сложнее»: Зеленский раскрыл детали встречи в Лондоне
«Чтобы Путину было сложнее»: Зеленский раскрыл детали встречи в Лондоне
24 октября 2025, 22:36 1221
Российский переговорщик в США заверяет, что санкции не действуют
Российский переговорщик в США заверяет, что санкции не действуют обновлено 21:29
24 октября 2025, 21:29 5614
Требование в студенческих общежитиях: регистрация или выселение
Требование в студенческих общежитиях: регистрация или выселение
24 октября 2025, 21:21 1977
Россия записала востоковеда Сулейманова в «иноагенты»
Россия записала востоковеда Сулейманова в «иноагенты»
24 октября 2025, 19:51 3077
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться