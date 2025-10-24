Первый посол Турции в Сирии спустя 13 лет

Заместитель министра иностранных дел Турции Нух Йылмаз назначен чрезвычайным и полномочным послом страны в Сирии. Об этом сообщил телеканал NTV со ссылкой на главу турецкого МИД Хакана Фидана.

Йылмаз станет первым турецким послом в Сирии за последние 13 лет. В марте 2012 года турецкое посольство в Дамаске было закрыто и возобновило работу лишь в декабре прошлого года после смены власти в Сирии. Временным поверенным в делах Турции тогда был назначен Бурхан Кёроглу.

По информации газеты Cumhuriyet, Йылмаз с 2013 по 2023 год служил в Национальной разведывательной организации Турции, которую в тот период возглавлял Хакан Фидан.

Назначение послов за рубежом осуществляется указами президента Турции. Документ о назначении Йылмаза в Сирию президент Реджеп Тайип Эрдоган пока не подписал.