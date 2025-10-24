Ящур устроил падеж в Азербайджане

В Азербайджане уже несколько недель наблюдается распространение ящура. Во многих животноводческих хозяйствах зафиксировано сокращение поголовья скота, что приводит к значительным убыткам. В ряде сельских населенных пунктов ощущается дефицит молока и молочной продукции. Эксперты предупреждают: если ситуация не будет стабилизирована, цены на мясо могут резко вырасти. В соцсетях активно распространяются видеоролики и советы с «методами» лечения ящура — от применения витаминов и антибиотиков до использования соды, уксуса, патоки и даже мочи. Эти публикации свидетельствуют о крайне низком уровне ветеринарной грамотности в сельской местности. Вместо обращения к специалистам многие фермеры продолжают искать «народные» способы борьбы с болезнью в интернете.

Фермеры, с которыми нам удалось поговорить, признают, что начали принимать меры против ящура с опозданием. Почти все выражают недовольство качеством вакцин и лекарственных препаратов, а также неэффективностью работы ветеринарных служб. В селах и поселках Астаринского района, таких как Селякеран, Гюлекеран, Келедехне, Беюк Шахагаджи, Супарибаг, Шиякеран и Эрчиван, ящур распространяется уже около двух недель. По словам местных жителей, в ряде хозяйств погибло значительное количество крупного и мелкого рогатого скота. Из-за болезни фермеры лишились возможности продавать молочную продукцию, что обернулось серьезными материальными потерями. Житель Астары Фатулла Алиев, много лет занимающийся животноводством, признается, что никогда ранее не сталкивался с таким масштабом заражения. В его хозяйстве пали корова с теленком и 15 ягнят. «Лекарства покупаю за свой счет, сам провожу дезинфекцию, — рассказал он. — Ветеринар приезжал, но я сказал, чтобы он больше здесь не появлялся: бороться с болезнью нужно было заранее». По словам Алиева, вакцинация уже два года не дает ожидаемого результата, а ветеринарные осмотры проводятся несвоевременно. Другой фермер сообщил, что спасти животных почти невозможно: за последние дни у него погибли 4 ягненка и 2 теленка.

Гасан Магеррамов, владелец другого хозяйства, отметил, что случаи заражения зафиксированы по всему Астаринскому району: «Государство выделяет лекарства, но чаще всего мы покупаем их сами. Бывает, что расходы достигают 40–50 манатов в день. Молоко не продается, а люди боятся покупать даже мясо». Аналогичная ситуация наблюдается и в Джалилабадском районе. Болезнь, которая стала распространяться в начале октября, до сих пор не отступает. Наиболее пострадали села Серхедабад, Адналы и близлежащие населенные пункты. Один из фермеров рассказал, что уже несколько дней не может вывезти животных на рынок. По его словам, основным источником заражения остаются воскресные скотные базары — многие животные заболели именно после посещения таких торговых точек. В Гахском районе фермеры также жалуются на неэффективность борьбы с болезнью. Один из них сообщил, что за несколько дней потерял 30 ягнят, а, если погибнут оставшиеся двадцать, его семья останется без средств к существованию.

Не лучше ситуация и в Барде, где фермеры жалуются на слабое действие препаратов и дезинфицирующих средств. Ящур сопровождается повышением температуры скота, язвами в ротовой полости и на копытах, хромотой, истощением и потерей аппетита. По их словам, болезнь поражает даже вакцинированных животных. Случаи заражения зафиксированы и в западных районах — в Бейлагане, Агджабеди и других. Один из фермеров признался, что, несмотря на строгое соблюдение инструкций и использование дорогих препаратов, температура у животных не снижается, а хромота не проходит. Местные власти временно запретили продажу мяса и молочных продуктов. «Молока все равно нет, а забивать больных животных нельзя, - говорит фермер. - Все понесли убытки, весь труд пошел насмарку». Мясник из Бейлагана Самед Гурбанов сообщил, что торговля скотом резко сократилась, а спрос на мясо упал: «За неделю забил всего одну голову, раньше — по одной в день. Ягнятина исчезает: фермеры не могут продать даже здоровых животных. Молоко и кефир почти не привозят, а те, кто все же везет, не могут реализовать — люди боятся».

По его словам, к концу года цена на баранину может достичь 30 манатов за килограмм. На рынках Баку пока нет дефицита молочных продуктов, однако поставщики признаются, что закупают товар в пригородах, избегая зараженных районов. Объемы поставок сокращаются, а цены уже растут: молоко и кефир подорожали на 20–30 гяпиков, сметана и домашний творог почти исчезли. Агентство пищевой безопасности Азербайджана объявило о введении с 25 октября ограничений на работу скотных рынков. По данным Всемирной организации здравоохранения животных (WOAH), в ряде стран зафиксированы вспышки особо опасных инфекций. С учетом сезонных факторов существует реальная угроза их распространения и в регионе Южного Кавказа, включая Азербайджан. Приграничные районы, маршруты сезонной миграции скота и скотные рынки признаны зонами повышенного риска. Совместное содержание, продажа и перевозка животных различного происхождения способствуют быстрому распространению инфекции.