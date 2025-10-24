USD 1.7000
Путин позвонил Алиеву
Новость дня
Путин позвонил Алиеву

Ящур устроил падеж в Азербайджане

поговорим о наших проблемах
Жаля Агазаде, собкор
24 октября 2025, 23:27

В Азербайджане уже несколько недель наблюдается распространение ящура. Во многих животноводческих хозяйствах зафиксировано сокращение поголовья скота, что приводит к значительным убыткам. В ряде сельских населенных пунктов ощущается дефицит молока и молочной продукции. Эксперты предупреждают: если ситуация не будет стабилизирована, цены на мясо могут резко вырасти.

В соцсетях активно распространяются видеоролики и советы с «методами» лечения ящура — от применения витаминов и антибиотиков до использования соды, уксуса, патоки и даже мочи. Эти публикации свидетельствуют о крайне низком уровне ветеринарной грамотности в сельской местности. Вместо обращения к специалистам многие фермеры продолжают искать «народные» способы борьбы с болезнью в интернете.

Ящур убивает животноводство. Ветеринарные службы не справляются

Фермеры, с которыми нам удалось поговорить, признают, что начали принимать меры против ящура с опозданием. Почти все выражают недовольство качеством вакцин и лекарственных препаратов, а также неэффективностью работы ветеринарных служб.

В селах и поселках Астаринского района, таких как Селякеран, Гюлекеран, Келедехне, Беюк Шахагаджи, Супарибаг, Шиякеран и Эрчиван, ящур распространяется уже около двух недель. По словам местных жителей, в ряде хозяйств погибло значительное количество крупного и мелкого рогатого скота. Из-за болезни фермеры лишились возможности продавать молочную продукцию, что обернулось серьезными материальными потерями.

Житель Астары Фатулла Алиев, много лет занимающийся животноводством, признается, что никогда ранее не сталкивался с таким масштабом заражения. В его хозяйстве пали корова с теленком и 15 ягнят.

«Лекарства покупаю за свой счет, сам провожу дезинфекцию, — рассказал он. — Ветеринар приезжал, но я сказал, чтобы он больше здесь не появлялся: бороться с болезнью нужно было заранее».

По словам Алиева, вакцинация уже два года не дает ожидаемого результата, а ветеринарные осмотры проводятся несвоевременно.

Другой фермер сообщил, что спасти животных почти невозможно: за последние дни у него погибли 4 ягненка и 2 теленка.

В селах и поселках Астаринского района, таких как Селякеран, Гюлекеран, Келедехне, Беюк Шахагаджи, Супарибаг, Шиякеран и Эрчиван, ящур распространяется уже около двух недель

Гасан Магеррамов, владелец другого хозяйства, отметил, что случаи заражения зафиксированы по всему Астаринскому району:

«Государство выделяет лекарства, но чаще всего мы покупаем их сами. Бывает, что расходы достигают 40–50 манатов в день. Молоко не продается, а люди боятся покупать даже мясо».

Аналогичная ситуация наблюдается и в Джалилабадском районе. Болезнь, которая стала распространяться в начале октября, до сих пор не отступает. Наиболее пострадали села Серхедабад, Адналы и близлежащие населенные пункты.

Один из фермеров рассказал, что уже несколько дней не может вывезти животных на рынок. По его словам, основным источником заражения остаются воскресные скотные базары — многие животные заболели именно после посещения таких торговых точек.

В Гахском районе фермеры также жалуются на неэффективность борьбы с болезнью. Один из них сообщил, что за несколько дней потерял 30 ягнят, а, если погибнут оставшиеся двадцать, его семья останется без средств к существованию.

В Джалилабаде болезнь не отступает с начала октября

Не лучше ситуация и в Барде, где фермеры жалуются на слабое действие препаратов и дезинфицирующих средств. Ящур сопровождается повышением температуры скота, язвами в ротовой полости и на копытах, хромотой, истощением и потерей аппетита. По их словам, болезнь поражает даже вакцинированных животных.

Случаи заражения зафиксированы и в западных районах — в Бейлагане, Агджабеди и других. Один из фермеров признался, что, несмотря на строгое соблюдение инструкций и использование дорогих препаратов, температура у животных не снижается, а хромота не проходит. Местные власти временно запретили продажу мяса и молочных продуктов.

«Молока все равно нет, а забивать больных животных нельзя, - говорит фермер. - Все понесли убытки, весь труд пошел насмарку».

Мясник из Бейлагана Самед Гурбанов сообщил, что торговля скотом резко сократилась, а спрос на мясо упал:

«За неделю забил всего одну голову, раньше — по одной в день. Ягнятина исчезает: фермеры не могут продать даже здоровых животных. Молоко и кефир почти не привозят, а те, кто все же везет, не могут реализовать — люди боятся».

Мясник из Бейлагана Самед Гурбанов сообщил, что торговля скотом резко сократилась, а спрос на мясо упал

По его словам, к концу года цена на баранину может достичь 30 манатов за килограмм.

На рынках Баку пока нет дефицита молочных продуктов, однако поставщики признаются, что закупают товар в пригородах, избегая зараженных районов. Объемы поставок сокращаются, а цены уже растут: молоко и кефир подорожали на 20–30 гяпиков, сметана и домашний творог почти исчезли.

Агентство пищевой безопасности Азербайджана объявило о введении с 25 октября ограничений на работу скотных рынков. По данным Всемирной организации здравоохранения животных (WOAH), в ряде стран зафиксированы вспышки особо опасных инфекций. С учетом сезонных факторов существует реальная угроза их распространения и в регионе Южного Кавказа, включая Азербайджан.

Приграничные районы, маршруты сезонной миграции скота и скотные рынки признаны зонами повышенного риска. Совместное содержание, продажа и перевозка животных различного происхождения способствуют быстрому распространению инфекции.

Владельцы рынков обязаны провести дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию своих территорий

В целях сохранения эпизоотической стабильности Агентство пищевой безопасности принимает профилактические меры. Согласно решению главного государственного ветеринарного инспектора, с 25 октября на рынках вводятся поэтапные ограничения для проведения санитарной обработки.

Региональные подразделения агентства совместно с местными властями и правоохранительными органами будут контролировать выполнение этих мер. Владельцы рынков обязаны провести дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию своих территорий. После завершения санитарных работ торговля возобновится.

Кроме того, все животные, ввозимые в страну, будут помещаться на карантин для осмотра и лабораторного тестирования. С 25 октября 2025 года вводятся ограничения на импорт и транзит крупного и мелкого рогатого скота из Грузии, за исключением животных, предназначенных для убоя.

Скотобойни по всей стране продолжат работу в обычном режиме, однако ввезенные животные должны быть забиты в течение 72 часов.

Агентство аграрных услуг сообщает, что вакцинация животных продолжается в плановом порядке. Прививки проводятся частными ветеринарами под контролем Центра здоровья животных, а данные фиксируются в системе «Электронное сельское хозяйство».

Электронный учет позволяет отслеживать своевременность вакцинации и соблюдение инструкций. В рамках профилактики граждан информируют о правилах ветеринарной санитарии и призывают неукоснительно их соблюдать.

Жителям напоминают о необходимости ответственно относиться к вакцинации и требовать от специалистов внесения данных в систему EKTIS. В случае нарушений граждане могут обращаться в районные центры аграрного развития или в Министерство сельского хозяйства.

