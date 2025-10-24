USD 1.7000
EUR 1.9733
RUB 2.0876
Подписаться на уведомления
Путин позвонил Алиеву
Новость дня
Путин позвонил Алиеву

Президент Колумбии и его семья попали под санкции Америки

24 октября 2025, 23:30 167

Администрация США ввела санкции против президента Колумбии Густаво Петро, сообщает Управление по контролю за иностранными активами американского Министерства финансов.

Ранее о скором введении санкций в отношении Колумбии сообщал американский сенатор Линдси Грэм.

«С приходом к власти президента Густаво Петро производство кокаина в Колумбии достигло рекордных за десятилетия темпов, заполонив Соединенные Штаты и отравив американцев», — заявил министр финансов США Скотт Бессент. По его словам, Петро «позволил наркокартелям процветать» и отказался бороться с ними.

Под санкции также попали: Николас Фернандо Петро Бургос — старший сын президента, которого считают его политическим наследником. Он руководил компанией отца в Барранкилье и был арестован в 2023 году за отмывание денег и незаконное обогащение, связанные с пожертвованиями наркоторговцев.

Вероника дель Сокорро Алькосер Гарсия — первая леди Колумбии. Петро назначил ее «специальным послом», что позже было отменено судом как нарушение конституции.

Армандо Альберто Бенедетти Вильянеда — соратник Петро, занимавший ряд высоких постов. В 2023 году в Сеть попали аудиозаписи, где он обсуждает финансирование избирательной кампании и покупку голосов. В феврале 2025 года Петро назначил его министром внутренних дел.

Все трое, по данным OFAC, предоставляли финансовую и материальную поддержку Густаво Петро и потому также внесены в санкционный список. Все активы и имущественные интересы лиц, попавших под санкции, которые находятся в США или под контролем американских компаний, замораживаются. Любые сделки с ними запрещены без специального разрешения OFAC. Компании, принадлежащие таким лицам более чем на 50%, также подлежат блокировке.

На этой неделе Густаво Петро в интервью телеканалу Univision заявил, что миру необходимо изменить или «избавиться» от президента США Дональда Трампа. Эти слова вызвали резкую реакцию главы Белого дома. Трамп назвал колумбийского президента «бандитом и плохим человеком» и предупредил о возможных «серьезных мерах» со стороны американской администрации.

«Сексуальные войны» Китая и России
«Сексуальные войны» Китая и России шпионские игры
24 октября 2025, 23:47 233
Мало мяса. Азербайджан будет покупать в Румынии и Пакистане
Мало мяса. Азербайджан будет покупать в Румынии и Пакистане главное на этот час
24 октября 2025, 22:57 1143
Экрем Имамоглу оправдан
Экрем Имамоглу оправдан все еще актуально
24 октября 2025, 17:35 9309
Иран взял на прицел израильтян иранского происхождения
Иран взял на прицел израильтян иранского происхождения главное на этот час
24 октября 2025, 22:44 793
Сенатор обо всем договорился с Алиевым и Пашиняном
Сенатор обо всем договорился с Алиевым и Пашиняном новые подробности
24 октября 2025, 16:34 4107
Сделка киллера Асадова с прокурором
Сделка киллера Асадова с прокурором
24 октября 2025, 19:04 4311
Путин позвонил Алиеву
Путин позвонил Алиеву все еще актуально
24 октября 2025, 14:37 9698
«Чтобы Путину было сложнее»: Зеленский раскрыл детали встречи в Лондоне
«Чтобы Путину было сложнее»: Зеленский раскрыл детали встречи в Лондоне
24 октября 2025, 22:36 1224
Российский переговорщик в США заверяет, что санкции не действуют
Российский переговорщик в США заверяет, что санкции не действуют обновлено 21:29
24 октября 2025, 21:29 5617
Требование в студенческих общежитиях: регистрация или выселение
Требование в студенческих общежитиях: регистрация или выселение
24 октября 2025, 21:21 1978
Россия записала востоковеда Сулейманова в «иноагенты»
Россия записала востоковеда Сулейманова в «иноагенты»
24 октября 2025, 19:51 3078

ЭТО ВАЖНО

«Сексуальные войны» Китая и России
«Сексуальные войны» Китая и России шпионские игры
24 октября 2025, 23:47 233
Мало мяса. Азербайджан будет покупать в Румынии и Пакистане
Мало мяса. Азербайджан будет покупать в Румынии и Пакистане главное на этот час
24 октября 2025, 22:57 1143
Экрем Имамоглу оправдан
Экрем Имамоглу оправдан все еще актуально
24 октября 2025, 17:35 9309
Иран взял на прицел израильтян иранского происхождения
Иран взял на прицел израильтян иранского происхождения главное на этот час
24 октября 2025, 22:44 793
Сенатор обо всем договорился с Алиевым и Пашиняном
Сенатор обо всем договорился с Алиевым и Пашиняном новые подробности
24 октября 2025, 16:34 4107
Сделка киллера Асадова с прокурором
Сделка киллера Асадова с прокурором
24 октября 2025, 19:04 4311
Путин позвонил Алиеву
Путин позвонил Алиеву все еще актуально
24 октября 2025, 14:37 9698
«Чтобы Путину было сложнее»: Зеленский раскрыл детали встречи в Лондоне
«Чтобы Путину было сложнее»: Зеленский раскрыл детали встречи в Лондоне
24 октября 2025, 22:36 1224
Российский переговорщик в США заверяет, что санкции не действуют
Российский переговорщик в США заверяет, что санкции не действуют обновлено 21:29
24 октября 2025, 21:29 5617
Требование в студенческих общежитиях: регистрация или выселение
Требование в студенческих общежитиях: регистрация или выселение
24 октября 2025, 21:21 1978
Россия записала востоковеда Сулейманова в «иноагенты»
Россия записала востоковеда Сулейманова в «иноагенты»
24 октября 2025, 19:51 3078
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться