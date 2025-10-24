Президент Колумбии и его семья попали под санкции Америки

«С приходом к власти президента Густаво Петро производство кокаина в Колумбии достигло рекордных за десятилетия темпов, заполонив Соединенные Штаты и отравив американцев», — заявил министр финансов США Скотт Бессент. По его словам, Петро «позволил наркокартелям процветать» и отказался бороться с ними.

Под санкции также попали: Николас Фернандо Петро Бургос — старший сын президента, которого считают его политическим наследником. Он руководил компанией отца в Барранкилье и был арестован в 2023 году за отмывание денег и незаконное обогащение, связанные с пожертвованиями наркоторговцев.

Вероника дель Сокорро Алькосер Гарсия — первая леди Колумбии. Петро назначил ее «специальным послом», что позже было отменено судом как нарушение конституции.

Армандо Альберто Бенедетти Вильянеда — соратник Петро, занимавший ряд высоких постов. В 2023 году в Сеть попали аудиозаписи, где он обсуждает финансирование избирательной кампании и покупку голосов. В феврале 2025 года Петро назначил его министром внутренних дел.

Все трое, по данным OFAC, предоставляли финансовую и материальную поддержку Густаво Петро и потому также внесены в санкционный список. Все активы и имущественные интересы лиц, попавших под санкции, которые находятся в США или под контролем американских компаний, замораживаются. Любые сделки с ними запрещены без специального разрешения OFAC. Компании, принадлежащие таким лицам более чем на 50%, также подлежат блокировке.

На этой неделе Густаво Петро в интервью телеканалу Univision заявил, что миру необходимо изменить или «избавиться» от президента США Дональда Трампа. Эти слова вызвали резкую реакцию главы Белого дома. Трамп назвал колумбийского президента «бандитом и плохим человеком» и предупредил о возможных «серьезных мерах» со стороны американской администрации.