Французы рвутся в Украину

Франция готова при необходимости разместить войска в Украине в 2026 году в рамках гарантий безопасности, заявил начальник штаба Сухопутных войск республики генерал Пьер Шилль.

«Мы будем готовы развернуть силы в поддержку Украины в рамках гарантий безопасности, если потребуется», – приводит его слова телеканал BFMTV.

По мнению Шилля, «2026 год станет годом коалиций», эффективность которых будет проверена на учениях «Орион-26».

23 октября начальник Генштаба ВС Франции генерал Фабьен Мандон заявил, что французские войска должны быть готовы к возможному противостоянию с РФ через три–четыре года.