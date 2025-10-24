«Сексуальные войны» Китая и России

Сюжет, достойный шпионского романа о Джеймсе Бонде, на деле оказывается реальностью XXI века. По данным расследования, проведенного изданием The Times of Britain, Китай и Россия активно используют сеть соблазнений и фиктивных связей для шпионажа за американскими специалистами в сфере высоких технологий. Методы старой разведшколы слились с цифровыми инструментами современного мира, и теперь арена шпионских операций находится не в переулках Москвы и не в барах Парижа, а на платформах вроде LinkedIn и конкурсах стартапов. Джеймс Молванон, руководитель консалтинговой компании Pamir Consulting, специализирующейся на рисках инвестиций в Китай, рассказал The Times, что стал целью именно такой операции.

«Я начал получать десятки изысканных запросов от молодых китаянок, - поделился Молванон. - Все они выглядели как успешные консультантки или аналитики. Они знали, где я бываю, и даже приходили на мероприятия, на которые не были приглашены». По его словам, две женщины попытались проникнуть на закрытую конференцию в Вирджинии, посвящённую инвестиционным рискам. Они имели при себе полный список участников, знали программу и темы докладов. «Это выглядело не как случайность, а как операция», — утверждает эксперт. Американская разведка называет этот метод «медовой ловушкой» — классическую схему, в которой интимные или эмоциональные связи становятся инструментом получения секретной информации. «Мы не используем подобные методы, а наши противники — используют, и это создаёт асимметричное преимущество», — говорит Молванон. По данным пяти источников в ЦРУ, опрошенных The Times, так называемая «сексуальная война» — лишь часть гораздо более широкой системы проникновения. Китай и Россия действуют не через традиционных агентов, а через бизнесменов, академиков, инвесторов и даже через моделей, маскирующих свои настоящие задачи. Бывший офицер разведслужб США, ныне консультирующий стартапы в Кремниевой долине, рассказал журналистам о случае с «очаровательной русской женщиной», которая устроилась в аэрокосмическую компанию и вскоре вышла замуж за американского инженера. Проверка показала: в молодости она обучалась в школе «мягкой силы» в России, исчезла на десять лет, а потом появилась в США в роли «эксперта по цифровым валютам».

«Это реальный метод — выйти замуж, завести детей, стать частью жизни объекта и десятилетиями собирать информацию», — утверждает источник. Согласно опубликованному в феврале отчёту Комитета по внутренней безопасности Палаты представителей США, Коммунистическая партия Китая связана как минимум с 60 крупными случаями промышленного шпионажа за последние четыре года. Но эксперты уверены, что это - лишь вершина айсберга. Шпионаж сегодня не нуждается в паролях и плащах. Китайские компании организуют конкурсы стартапов, приглашая американских предпринимателей представить свои инновации. Один из таких конкурсов — 9-й Китайский (Шэньчжэньский) международный конкурс инноваций и предпринимательства — прошёл в Бостоне, Лондоне и Токио. Участники должны были передать китайским чиновникам детальные бизнес-планы, данные об интеллектуальной собственности и личные сведения. Генеральный директор биотехнологической компании из Калифорнии рассказал The Times, что его заставили носить микрофон на всём протяжении конкурса, а за его действиями наблюдали представители китайского правительства. «Они записывали каждое мое слово, - рассказал он. - После того, как проект получил первые 50 тысяч долларов, эти деньги перевели на мой личный счёт, а не на счёт компании. И это выглядело как подстава». Через несколько месяцев федеральное финансирование его стартапа было заморожено, поскольку власти заподозрили иностранное вмешательство.

Молванон описывает ещё одну схему, которую он называет drafting — «захват доли». Китайские венчурные фонды намеренно инвестируют в стартапы, получающие гранты от Министерства обороны США. Когда иностранный капитал превышает допустимый порог, государство теряет право финансировать проект — и вместе с ним контроль над инновацией. По данным Сенатского комитета по малому бизнесу, в 2024 году шесть из 25 крупнейших получателей государственных субсидий имели «явные связи с Китаем», получив при этом от Пентагона около 180 миллионов долларов. Комитет по предотвращению кражи интеллектуальной собственности оценивает ежегодные убытки США от промышленного шпионажа в 600 миллиардов (!!) долларов. В числе громких дел — история Клауса Плогбилла, гражданина Китая, который в 2023 году попытался продать за 15 миллионов долларов агентам ФБР под прикрытием технологии аккумуляторов, украденные у компании Tesla. Его приговорили к двум годам тюрьмы, а его сообщник Илун Шао до сих пор в бегах. Пекин, по данным Reuters, продолжает поощрять такие схемы через «государственные инновационные фонды». В них под видом грантов финансируются «обменные программы», а американские стартапы, не подозревая, становятся источниками технологий для китайских оборонных корпораций. Джефф Стофф, бывший аналитик по Китаю в правительстве США, утверждает, что значительная часть этих действий формально не нарушает закон.

«Они просто используют слабости нашей системы. Китайцы знают, как играть и выигрывать по нашим правилам, - заявил он в интервью The Times и продолжил. — Это настоящий Дикий Запад. Китай нападает на наши стартапы, университеты, инновационные центры, а мы даже еще не вступили в бой». Эксперты Федерального бюро расследований США отмечают, что LinkedIn стал ключевой площадкой для шпионской вербовки. Под видом «рекрутеров» или «инвесторов» сотни фиктивных профилей, связанных с российскими и китайскими структурами, контактируют с инженерами, военными подрядчиками, исследователями искусственного интеллекта. Один из агентов, пожелавший остаться неназванным, сообщил телеканалу NBC News: «Мы обнаружили, что 70 процентов попыток контактировать с нашими специалистами в сфере обороны происходят именно через LinkedIn».