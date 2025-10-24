Очередной российский НПЗ остановился после атак украинцев

Рязанский НПЗ – четвертый по мощности в России – приостановил работу установки первичной перегонки нефти после атаки украинских дронов. Об этом сообщает Reuters.

Источники сообщили, что установка первичной перегонки на НПЗ в Рязанской области была срочно остановлена после того, как загорелась в результате атаки дронов. Ее мощность - 80 тыс. баррелей в день, что составляет около четверти общей производственной мощности завода.

Нефтяная компания «Роснефть», владеющая НПЗ, на запрос о комментарии не ответила.

По информации источников, завод продолжает переработку нефти, но в меньших объемах. При этом были остановлены отдельные соседние установки, в частности реформер, вакуумный гидроочиститель газойля и установка каталитического крекинга.

В прошлом году Рязанский НПЗ переработал 13,1 млн тонн нефти, произведя 2,3 млн тонн бензина, 3,4 млн тонн дизельного топлива и 4,2 млн тонн мазута.

В ночь на 23 октября на территории предприятия возник пожар в результате атаки украинских беспилотников. Местные жители сообщили, что возгорание произошло именно на Рязанском НПЗ. Позднее Генштаб ВСУ подтвердил удар по российскому нефтеперерабатывающему заводу, зафиксировав взрывы и масштабный пожар.

Отметим, это не первый случай атак на завод – последний раз украинские дроны ударили по НПЗ в ночь на 5 сентября, тогда была значительно повреждена инфраструктура предприятия.