USD 1.7000
EUR 1.9733
RUB 2.0876
Очередной российский НПЗ остановился после атак украинцев

24 октября 2025, 23:59

Рязанский НПЗ – четвертый по мощности в России – приостановил работу установки первичной перегонки нефти после атаки украинских дронов. Об этом сообщает Reuters.

Источники сообщили, что установка первичной перегонки на НПЗ в Рязанской области была срочно остановлена после того, как загорелась в результате атаки дронов. Ее мощность - 80 тыс. баррелей в день, что составляет около четверти общей производственной мощности завода.

Нефтяная компания «Роснефть», владеющая НПЗ, на запрос о комментарии не ответила.

По информации источников, завод продолжает переработку нефти, но в меньших объемах. При этом были остановлены отдельные соседние установки, в частности реформер, вакуумный гидроочиститель газойля и установка каталитического крекинга.

В прошлом году Рязанский НПЗ переработал 13,1 млн тонн нефти, произведя 2,3 млн тонн бензина, 3,4 млн тонн дизельного топлива и 4,2 млн тонн мазута.

В ночь на 23 октября на территории предприятия возник пожар в результате атаки украинских беспилотников. Местные жители сообщили, что возгорание произошло именно на Рязанском НПЗ. Позднее Генштаб ВСУ подтвердил удар по российскому нефтеперерабатывающему заводу, зафиксировав взрывы и масштабный пожар.

Отметим, это не первый случай атак на завод – последний раз украинские дроны ударили по НПЗ в ночь на 5 сентября, тогда была значительно повреждена инфраструктура предприятия.

Покровск на грани окружения: украинские войска в тяжелом положении
Покровск на грани окружения: украинские войска в тяжелом положении
00:21 967
Депутат Гудрат Гасангулиев: «Если госорган становится коммерческой структурой…»
Депутат Гудрат Гасангулиев: «Если госорган становится коммерческой структурой…» парламентская трибуна
00:47 719
Ким оплакивает солдат, погибших в Украине
Ким оплакивает солдат, погибших в Украине объектив haqqin.az
00:28 1131
Бастуют даже в Новой Зеландии
Бастуют даже в Новой Зеландии объектив haqqin.az
00:18 556
Ящур устроил падеж в Азербайджане
Ящур устроил падеж в Азербайджане поговорим о наших проблемах
24 октября 2025, 23:27 2134
В Газу отправят тысячи азербайджанских солдат?
В Газу отправят тысячи азербайджанских солдат?
24 октября 2025, 17:55 4655
«Сексуальные войны» Китая и России
«Сексуальные войны» Китая и России шпионские игры
24 октября 2025, 23:47 1826
Мало мяса. Азербайджан будет покупать в Румынии и Пакистане
Мало мяса. Азербайджан будет покупать в Румынии и Пакистане главное на этот час
24 октября 2025, 22:57 2103
Экрем Имамоглу оправдан
Экрем Имамоглу оправдан все еще актуально
24 октября 2025, 17:35 9722
Иран взял на прицел израильтян иранского происхождения
Иран взял на прицел израильтян иранского происхождения главное на этот час
24 октября 2025, 22:44 1312
Сенатор обо всем договорился с Алиевым и Пашиняном
Сенатор обо всем договорился с Алиевым и Пашиняном новые подробности
24 октября 2025, 16:34 4348

