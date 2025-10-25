Турецкие войска пойдут дальше. Как и раньше

Анкара и Дамаск ведут переговоры о пересмотре и расширении рамок Аданского соглашения, подписанного между правительствами Турции и Сирии в октябре 1998 года. По имеющимся данным, Турция добивается расширения глубины сирийской территории, на которую по условиям документа имеют право входить ее вооружённые силы. Источники утверждают, что в обмен на обновление Аданского соглашения Анкара пообещала передать сирийцам бронетехнику, беспилотные летательные аппараты и системы противовоздушной обороны.

Переговоры проходят на фоне продолжающихся контактов между сирийским правительством и силами СДС, связанными с Рабочей партией Курдистана (РПК), а также достигнутых Турцией договоренностей с находящимся в заключении на острове Имралы лидером РПК Абдуллой Оджаланом о прекращении вооруженного противостояния. Чтобы оценить возможные последствия пересмотра соглашения, следует напомнить, что представляет собой документ, подписанный в Адане, и как он формировал политическую и военную архитектуру отношений между двумя соседними государствами. Отношения между Турцией и Сирией обострились еще в 1980-х годах, когда Дамаск, следуя линии, рекомендованной Москвой, предоставил убежище лидеру РПК Абдулле Оджалану. Анкара ответила давлением в сфере водных ресурсов — в частности, ограничила потоки Евфрата и Тигра, от которых напрямую зависело сирийское сельское хозяйство. В 1992 году визит к Оджалану сирийского вице-президента Абдулхалима Хаддама вызвал резкое недовольство турецких властей. Однако во время встречи с тогдашним премьер-министром Турции Неджметтином Эрбаканом сирийская сторона заверила, что ее целью является не поддержка РПК, а посредничество ради прекращения вооружённой борьбы.

Впрочем, посреднические усилия Дамаска оказались безрезультатными. Сирия отказалась выдать Оджалана Турции, и в 1998 году Анкара сосредоточила свои войска у сирийской границы, направив в Дамаск ноту с требованием немедленной депортации лидера РПК. В своих мемуарах Хаддам вспоминал, что в тот момент он находился в Латакии вместе с президентом Хафезом Асадом, когда помощник передал ему письмо от президента Турции Сулеймана Демиреля, в котором содержалось прямое предупреждение: если Оджалан не будет выдан, турецкая армия войдет на сирийскую территорию. Ситуация приняла критический характер. В конфликт вмешался тогдашний президент Египта Хосни Мубарак, который срочно посетил Анкару, а затем Дамаск, требуя от сирийской стороны выдворить Оджалана. Вице-президент Хаддам и министр иностранных дел Фарук аш-Шараа (дядя нынешнего президента Сирии Ахмеда аш-Шараа) поддержали депортацию, и вскоре Оджалан покинул Сирию, вылетев в Грецию. После чего 20 октября 1998 года при посредничестве Мубарака было подписано Аданское соглашение. Согласно этому документу, Сирия официально признала РПК террористической организацией и обязалась не допускать на своей территории никакой деятельности, угрожающей безопасности Турции. Дамаск взял на себя обязательства не предоставлять РПК оружие, финансирование, материально-техническую поддержку, не разрешать создание лагерей, учебных центров и оборонных объектов, а также не использовать территорию страны для транзита боевиков или курдской пропаганды.