USD 1.7000
EUR 1.9733
RUB 2.0876
Подписаться на уведомления
Путин позвонил Алиеву
Новость дня
Путин позвонил Алиеву

Турецкие войска пойдут дальше. Как и раньше

новый мир - старые порядки
Руслан Баширли, спецкор, Анкара
00:02 1675

Анкара и Дамаск ведут переговоры о пересмотре и расширении рамок Аданского соглашения, подписанного между правительствами Турции и Сирии в октябре 1998 года.

По имеющимся данным, Турция добивается расширения глубины сирийской территории, на которую по условиям документа имеют право входить ее вооружённые силы.

Источники утверждают, что в обмен на обновление Аданского соглашения Анкара пообещала передать сирийцам бронетехнику, беспилотные летательные аппараты и системы противовоздушной обороны.

Расширение рамок Аданского соглашения может стать ключевым инструментом для закрепления турецких интересов в послевоенной архитектуре Сирии

Переговоры проходят на фоне продолжающихся контактов между сирийским правительством и силами СДС, связанными с Рабочей партией Курдистана (РПК), а также достигнутых Турцией договоренностей с находящимся в заключении на острове Имралы лидером РПК Абдуллой Оджаланом о прекращении вооруженного противостояния.

Чтобы оценить возможные последствия пересмотра соглашения, следует напомнить, что представляет собой документ, подписанный в Адане, и как он формировал политическую и военную архитектуру отношений между двумя соседними государствами.

Отношения между Турцией и Сирией обострились еще в 1980-х годах, когда Дамаск, следуя линии, рекомендованной Москвой, предоставил убежище лидеру РПК Абдулле Оджалану. Анкара ответила давлением в сфере водных ресурсов — в частности, ограничила потоки Евфрата и Тигра, от которых напрямую зависело сирийское сельское хозяйство.

В 1992 году визит к Оджалану сирийского вице-президента Абдулхалима Хаддама вызвал резкое недовольство турецких властей. Однако во время встречи с тогдашним премьер-министром Турции Неджметтином Эрбаканом сирийская сторона заверила, что ее целью является не поддержка РПК, а посредничество ради прекращения вооружённой борьбы.

Эрбакан сказал, Эрбакан сделал

Впрочем, посреднические усилия Дамаска оказались безрезультатными. Сирия отказалась выдать Оджалана Турции, и в 1998 году Анкара сосредоточила свои войска у сирийской границы, направив в Дамаск ноту с требованием немедленной депортации лидера РПК.

В своих мемуарах Хаддам вспоминал, что в тот момент он находился в Латакии вместе с президентом Хафезом Асадом, когда помощник передал ему письмо от президента Турции Сулеймана Демиреля, в котором содержалось прямое предупреждение: если Оджалан не будет выдан, турецкая армия войдет на сирийскую территорию.

Ситуация приняла критический характер. В конфликт вмешался тогдашний президент Египта Хосни Мубарак, который срочно посетил Анкару, а затем Дамаск, требуя от сирийской стороны выдворить Оджалана. Вице-президент Хаддам и министр иностранных дел Фарук аш-Шараа (дядя нынешнего президента Сирии Ахмеда аш-Шараа) поддержали депортацию, и вскоре Оджалан покинул Сирию, вылетев в Грецию. После чего 20 октября 1998 года при посредничестве Мубарака было подписано Аданское соглашение.

Согласно этому документу, Сирия официально признала РПК террористической организацией и обязалась не допускать на своей территории никакой деятельности, угрожающей безопасности Турции. Дамаск взял на себя обязательства не предоставлять РПК оружие, финансирование, материально-техническую поддержку, не разрешать создание лагерей, учебных центров и оборонных объектов, а также не использовать территорию страны для транзита боевиков или курдской пропаганды.

Оджалан чуть не вызвал войну в регионе

К соглашению прилагались и секретные административные приложения. Самое важное из них предусматривало, что в случае невыполнения Сирией своих обязательств Турция получает право вводить войска на сирийскую территорию на глубину до 5 километров.

Соглашение оставалось в силе до начала гражданской войны в Сирии в 2012 году, когда дипломатические отношения между Турцией и Сирией были разорваны. В 2017 году Анкара при посредничестве Москвы попыталась добиться расширения зоны разрешенного проникновения с пяти до 30-35 километров, мотивируя это необходимостью борьбы с РПК на севере Сирии. Президент Башар Асад отказался санкционировать данный шаг, однако Турция в 2019 году заключила временные договоренности с США и провела ряд военных операций в глубине сирийской территории. Юридически обосновывая эти шаги, Анкара ссылалась не только на статью Устава ООН о праве на самооборону, но и на Аданское соглашение.

После ослабления центральной власти в Сирии Турция заключила ряд военных соглашений с местными администрациями, что позволило ей закрепиться на северных территориях и создать там военные базы. Тем не менее, эксперты отмечают, что нынешние переговоры направлены не столько на формальное возобновление соглашения, сколько на его институционализацию, то есть на превращение турецкого военного присутствия в постоянный и легитимированный фактор региональной безопасности.

В контексте продолжающихся переговоров между сирийским правительством и курдскими силами, а также с учетом стремления Анкары предотвратить формирование у своих границ автономного курдского региона расширение рамок Аданского соглашения может стать ключевым инструментом для закрепления турецких интересов в послевоенной архитектуре Сирии.

Читайте по теме

Турция готовится к удару по курдам о развитии ситуации
1 октября 2025, 02:47 4350
Раскол в команде американцев в Стамбуле. Всё из-за курдов новый поворот, все еще актуально
18 сентября 2025, 18:58 4760
Теперь курды готовятся к Иранскому Курдистану. Что предпринимает Турция? наша корреспонденция
20 июня 2025, 04:09 12499
Покровск на грани окружения: украинские войска в тяжелом положении
Покровск на грани окружения: украинские войска в тяжелом положении
00:21 967
Депутат Гудрат Гасангулиев: «Если госорган становится коммерческой структурой…»
Депутат Гудрат Гасангулиев: «Если госорган становится коммерческой структурой…» парламентская трибуна
00:47 720
Ким оплакивает солдат, погибших в Украине
Ким оплакивает солдат, погибших в Украине объектив haqqin.az
00:28 1132
Бастуют даже в Новой Зеландии
Бастуют даже в Новой Зеландии объектив haqqin.az
00:18 556
Ящур устроил падеж в Азербайджане
Ящур устроил падеж в Азербайджане поговорим о наших проблемах
24 октября 2025, 23:27 2134
В Газу отправят тысячи азербайджанских солдат?
В Газу отправят тысячи азербайджанских солдат?
24 октября 2025, 17:55 4655
«Сексуальные войны» Китая и России
«Сексуальные войны» Китая и России шпионские игры
24 октября 2025, 23:47 1827
Мало мяса. Азербайджан будет покупать в Румынии и Пакистане
Мало мяса. Азербайджан будет покупать в Румынии и Пакистане главное на этот час
24 октября 2025, 22:57 2103
Экрем Имамоглу оправдан
Экрем Имамоглу оправдан все еще актуально
24 октября 2025, 17:35 9722
Иран взял на прицел израильтян иранского происхождения
Иран взял на прицел израильтян иранского происхождения главное на этот час
24 октября 2025, 22:44 1312
Сенатор обо всем договорился с Алиевым и Пашиняном
Сенатор обо всем договорился с Алиевым и Пашиняном новые подробности
24 октября 2025, 16:34 4348

ЭТО ВАЖНО

Покровск на грани окружения: украинские войска в тяжелом положении
Покровск на грани окружения: украинские войска в тяжелом положении
00:21 967
Депутат Гудрат Гасангулиев: «Если госорган становится коммерческой структурой…»
Депутат Гудрат Гасангулиев: «Если госорган становится коммерческой структурой…» парламентская трибуна
00:47 720
Ким оплакивает солдат, погибших в Украине
Ким оплакивает солдат, погибших в Украине объектив haqqin.az
00:28 1132
Бастуют даже в Новой Зеландии
Бастуют даже в Новой Зеландии объектив haqqin.az
00:18 556
Ящур устроил падеж в Азербайджане
Ящур устроил падеж в Азербайджане поговорим о наших проблемах
24 октября 2025, 23:27 2134
В Газу отправят тысячи азербайджанских солдат?
В Газу отправят тысячи азербайджанских солдат?
24 октября 2025, 17:55 4655
«Сексуальные войны» Китая и России
«Сексуальные войны» Китая и России шпионские игры
24 октября 2025, 23:47 1827
Мало мяса. Азербайджан будет покупать в Румынии и Пакистане
Мало мяса. Азербайджан будет покупать в Румынии и Пакистане главное на этот час
24 октября 2025, 22:57 2103
Экрем Имамоглу оправдан
Экрем Имамоглу оправдан все еще актуально
24 октября 2025, 17:35 9722
Иран взял на прицел израильтян иранского происхождения
Иран взял на прицел израильтян иранского происхождения главное на этот час
24 октября 2025, 22:44 1312
Сенатор обо всем договорился с Алиевым и Пашиняном
Сенатор обо всем договорился с Алиевым и Пашиняном новые подробности
24 октября 2025, 16:34 4348
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться