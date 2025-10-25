USD 1.7000
EUR 1.9733
RUB 2.0876
Подписаться на уведомления
Путин позвонил Алиеву
Новость дня
Путин позвонил Алиеву

Покровск на грани окружения: украинские войска в тяжелом положении

00:21 970

В Покровске идут ожесточенные уличные бои, украинские защитники находятся в критическом положении, частично отрезанные от логистики и вынужденные передвигаться пешком по контролируемым дронами маршрутам. Об этом рассказали «Украинской правде» офицеры из двух бригад, длительное время работающие в Покровске и Мирнограде.

По словам офицеров, логистика в городе полностью контролируется дронами, и украинским военным приходится идти к позициям пешком по 10–15 километров, ситуация оценивается как критическая. Они сообщили, что российская армия создала несколько точек накопления внутри города и вокруг него, откуда продвигается дальше — в районе железной дороги, между Покровском и Гришиным, а также по линии Даченское–Новопавловка–Гнатовка.

Военные подтвердили случаи расстрела украинских операторов БПЛА и ведение уличных боев артиллеристами и противотанкистами. При этом украинские военные удерживают позиции и южнее Покровска, но связь с ними ограничена, а часть позиций находится между позициями противника. Некоторые позиции оказываются «фальшивыми»: на картах они есть, но либо заняты ранеными, либо без личного состава, рассказали офицеры.

«Пехота практически отрезана от управления. Мы их слышим по рации, стараемся сбрасывать воду, люди по 2,5–3 месяца на позициях. Для нашей бригады – это долго, потому что мы всегда старались проводить ротации. В самом Покровске, только из того, что я знаю – 250 россиян, на самом деле, думаю, цифра еще больше. Практически на каждой улице бои, у нас ежедневно есть 200-ые и 300-ые (убитые и раненые)», – отметил один из них.

Он добавил, что вывести раненых невозможно, поскольку российская армия уже контролирует часть посадок.

Офицеры также отмечают, что ухудшение ситуации в Покровске отражается на Мирнограде, через который проходит основная логистика украинских войск. Север города уже фиксирует присутствие российских подразделений, что ставит защитников населенного пункта под угрозу окружения.

«Дела продолжают развиваться по худшему сценарию. Покровск сыплется слишком быстро, мы такого не ожидали. На севере Мирнограда есть немного российских военнослужащих, на юге просачиваются малые группы, но в целом ситуация лучше, чем в Покровске», – отметил собеседник издания.

По его мнению, если «ляжет» Покровск, для гарнизона в Мирнограде выхода не будет.

«У нас логистика в Мирноград – более 20 км. Провести замены почти невозможно. Тех, кто на щите, вынести невозможно. Родинское поджимают, Красный Лиман под россиянами. Люди работают на пределе, понимают, что окружение все ближе», – добавил он.

Покровск на грани окружения: украинские войска в тяжелом положении
Покровск на грани окружения: украинские войска в тяжелом положении
00:21 971
Депутат Гудрат Гасангулиев: «Если госорган становится коммерческой структурой…»
Депутат Гудрат Гасангулиев: «Если госорган становится коммерческой структурой…» парламентская трибуна
00:47 721
Ким оплакивает солдат, погибших в Украине
Ким оплакивает солдат, погибших в Украине объектив haqqin.az
00:28 1132
Бастуют даже в Новой Зеландии
Бастуют даже в Новой Зеландии объектив haqqin.az
00:18 556
Ящур устроил падеж в Азербайджане
Ящур устроил падеж в Азербайджане поговорим о наших проблемах
24 октября 2025, 23:27 2135
В Газу отправят тысячи азербайджанских солдат?
В Газу отправят тысячи азербайджанских солдат?
24 октября 2025, 17:55 4655
«Сексуальные войны» Китая и России
«Сексуальные войны» Китая и России шпионские игры
24 октября 2025, 23:47 1827
Мало мяса. Азербайджан будет покупать в Румынии и Пакистане
Мало мяса. Азербайджан будет покупать в Румынии и Пакистане главное на этот час
24 октября 2025, 22:57 2104
Экрем Имамоглу оправдан
Экрем Имамоглу оправдан все еще актуально
24 октября 2025, 17:35 9722
Иран взял на прицел израильтян иранского происхождения
Иран взял на прицел израильтян иранского происхождения главное на этот час
24 октября 2025, 22:44 1312
Сенатор обо всем договорился с Алиевым и Пашиняном
Сенатор обо всем договорился с Алиевым и Пашиняном новые подробности
24 октября 2025, 16:34 4348

ЭТО ВАЖНО

Покровск на грани окружения: украинские войска в тяжелом положении
Покровск на грани окружения: украинские войска в тяжелом положении
00:21 971
Депутат Гудрат Гасангулиев: «Если госорган становится коммерческой структурой…»
Депутат Гудрат Гасангулиев: «Если госорган становится коммерческой структурой…» парламентская трибуна
00:47 721
Ким оплакивает солдат, погибших в Украине
Ким оплакивает солдат, погибших в Украине объектив haqqin.az
00:28 1132
Бастуют даже в Новой Зеландии
Бастуют даже в Новой Зеландии объектив haqqin.az
00:18 556
Ящур устроил падеж в Азербайджане
Ящур устроил падеж в Азербайджане поговорим о наших проблемах
24 октября 2025, 23:27 2135
В Газу отправят тысячи азербайджанских солдат?
В Газу отправят тысячи азербайджанских солдат?
24 октября 2025, 17:55 4655
«Сексуальные войны» Китая и России
«Сексуальные войны» Китая и России шпионские игры
24 октября 2025, 23:47 1827
Мало мяса. Азербайджан будет покупать в Румынии и Пакистане
Мало мяса. Азербайджан будет покупать в Румынии и Пакистане главное на этот час
24 октября 2025, 22:57 2104
Экрем Имамоглу оправдан
Экрем Имамоглу оправдан все еще актуально
24 октября 2025, 17:35 9722
Иран взял на прицел израильтян иранского происхождения
Иран взял на прицел израильтян иранского происхождения главное на этот час
24 октября 2025, 22:44 1312
Сенатор обо всем договорился с Алиевым и Пашиняном
Сенатор обо всем договорился с Алиевым и Пашиняном новые подробности
24 октября 2025, 16:34 4348
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться