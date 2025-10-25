Покровск на грани окружения: украинские войска в тяжелом положении

В Покровске идут ожесточенные уличные бои, украинские защитники находятся в критическом положении, частично отрезанные от логистики и вынужденные передвигаться пешком по контролируемым дронами маршрутам. Об этом рассказали «Украинской правде» офицеры из двух бригад, длительное время работающие в Покровске и Мирнограде.

По словам офицеров, логистика в городе полностью контролируется дронами, и украинским военным приходится идти к позициям пешком по 10–15 километров, ситуация оценивается как критическая. Они сообщили, что российская армия создала несколько точек накопления внутри города и вокруг него, откуда продвигается дальше — в районе железной дороги, между Покровском и Гришиным, а также по линии Даченское–Новопавловка–Гнатовка.

Военные подтвердили случаи расстрела украинских операторов БПЛА и ведение уличных боев артиллеристами и противотанкистами. При этом украинские военные удерживают позиции и южнее Покровска, но связь с ними ограничена, а часть позиций находится между позициями противника. Некоторые позиции оказываются «фальшивыми»: на картах они есть, но либо заняты ранеными, либо без личного состава, рассказали офицеры.

«Пехота практически отрезана от управления. Мы их слышим по рации, стараемся сбрасывать воду, люди по 2,5–3 месяца на позициях. Для нашей бригады – это долго, потому что мы всегда старались проводить ротации. В самом Покровске, только из того, что я знаю – 250 россиян, на самом деле, думаю, цифра еще больше. Практически на каждой улице бои, у нас ежедневно есть 200-ые и 300-ые (убитые и раненые)», – отметил один из них.

Он добавил, что вывести раненых невозможно, поскольку российская армия уже контролирует часть посадок.

Офицеры также отмечают, что ухудшение ситуации в Покровске отражается на Мирнограде, через который проходит основная логистика украинских войск. Север города уже фиксирует присутствие российских подразделений, что ставит защитников населенного пункта под угрозу окружения.

«Дела продолжают развиваться по худшему сценарию. Покровск сыплется слишком быстро, мы такого не ожидали. На севере Мирнограда есть немного российских военнослужащих, на юге просачиваются малые группы, но в целом ситуация лучше, чем в Покровске», – отметил собеседник издания.

По его мнению, если «ляжет» Покровск, для гарнизона в Мирнограде выхода не будет.

«У нас логистика в Мирноград – более 20 км. Провести замены почти невозможно. Тех, кто на щите, вынести невозможно. Родинское поджимают, Красный Лиман под россиянами. Люди работают на пределе, понимают, что окружение все ближе», – добавил он.