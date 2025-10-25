Бастуют даже в Новой Зеландии

Саир (Западный берег). Израильские поселенцы и военные блокируют доступ палестинцев к месту сбора оливок в деревне на Западном берегу
Окленд (Новая Зеландия). 100 000 работников госсектора вышли на забастовку, требуя улучшения условий труда. Это одна из крупнейших забастовок в истории страны
Иерусалим (Израиль). Полиция использует водометы для разгона ультраортодоксальных евреев, блокирующих улицу во время протеста против призыва в армию
Нью-Йорк (США). Полицейские стоят перед протестующими у здания, куда были доставлены мигранты, задержанные в ходе рейда Иммиграционной и таможенной полиции
Закат в Нью-Йорке
Париж (Франция). Пиротехническое шоу китайского художника Цай Гоцяна на фасаде Центра Помпиду, посвященное закрытию здания на пятилетнюю реконструкцию