Путин позвонил Алиеву
Путин позвонил Алиеву

Ким оплакивает солдат, погибших в Украине

Пхеньян (Северная Корея). Ким Чен Ын приветствует солдат на военной церемонии. Мероприятие посвящено строительству мемориала северокорейским солдатам, погибшим в боях на стороне российских войск против Украины

Газа (Палестина). Работники гражданской обороны несут мешки с останками многочисленной семьи Шахбар, которые будут захоронены на кладбище Шейх Шаабан. Около 80 членов этой семьи погибли в результате израильской бомбардировки района Сабра

Сан-Франциско (США). Участники акции протеста против иммиграционных рейдов

Гавана (Куба). Митинг в поддержку Венесуэлы и ее президента Николаса Мадуро

Дагебюлль (Германия). Волны Северного моря обрушиваются на паромный порт из-за бушующего шторма "Джошуа"

Конакри (Гвинея). Художник работает над граффити с изображением президента Гвинеи Мамади Думбуя

Мумбаи (Индия). Фейерверки во время фестиваля огней Дивали

Покровск на грани окружения: украинские войска в тяжелом положении
Покровск на грани окружения: украинские войска в тяжелом положении
00:21 973
Депутат Гудрат Гасангулиев: «Если госорган становится коммерческой структурой…»
Депутат Гудрат Гасангулиев: «Если госорган становится коммерческой структурой…» парламентская трибуна
00:47 722
Ким оплакивает солдат, погибших в Украине
Ким оплакивает солдат, погибших в Украине объектив haqqin.az
00:28 1135
Бастуют даже в Новой Зеландии
Бастуют даже в Новой Зеландии объектив haqqin.az
00:18 558
Ящур устроил падеж в Азербайджане
Ящур устроил падеж в Азербайджане поговорим о наших проблемах
24 октября 2025, 23:27 2137
В Газу отправят тысячи азербайджанских солдат?
В Газу отправят тысячи азербайджанских солдат?
24 октября 2025, 17:55 4655
«Сексуальные войны» Китая и России
«Сексуальные войны» Китая и России шпионские игры
24 октября 2025, 23:47 1828
Мало мяса. Азербайджан будет покупать в Румынии и Пакистане
Мало мяса. Азербайджан будет покупать в Румынии и Пакистане главное на этот час
24 октября 2025, 22:57 2108
Экрем Имамоглу оправдан
Экрем Имамоглу оправдан все еще актуально
24 октября 2025, 17:35 9724
Иран взял на прицел израильтян иранского происхождения
Иран взял на прицел израильтян иранского происхождения главное на этот час
24 октября 2025, 22:44 1312
Сенатор обо всем договорился с Алиевым и Пашиняном
Сенатор обо всем договорился с Алиевым и Пашиняном новые подробности
24 октября 2025, 16:34 4348

