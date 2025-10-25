Ким оплакивает солдат, погибших в Украине

Пхеньян (Северная Корея). Ким Чен Ын приветствует солдат на военной церемонии. Мероприятие посвящено строительству мемориала северокорейским солдатам, погибшим в боях на стороне российских войск против Украины
Газа (Палестина). Работники гражданской обороны несут мешки с останками многочисленной семьи Шахбар, которые будут захоронены на кладбище Шейх Шаабан. Около 80 членов этой семьи погибли в результате израильской бомбардировки района Сабра
Сан-Франциско (США). Участники акции протеста против иммиграционных рейдов
Гавана (Куба). Митинг в поддержку Венесуэлы и ее президента Николаса Мадуро
Дагебюлль (Германия). Волны Северного моря обрушиваются на паромный порт из-за бушующего шторма "Джошуа"
Конакри (Гвинея). Художник работает над граффити с изображением президента Гвинеи Мамади Думбуя
Мумбаи (Индия). Фейерверки во время фестиваля огней Дивали