Депутат Гудрат Гасангулиев: «Если госорган становится коммерческой структурой…»

Согласно проекту, за предоставление государственных услуг взимается плата, включая государственные пошлины и сборы, которые перечисляются по назначению. По мнению Гасангулиева, такая формулировка вступает в противоречие с Конституцией Азербайджана.

«Прежде всего хочу поблагодарить авторов за качественно подготовленный законопроект. Однако в рамках второго чтения считаю необходимым выразить свое мнение по статье 14», — заявил депутат.

«Этот год — Год Конституции. Если мы примем статью 14 в ее нынешнем виде, это будет прямым нарушением Основного закона», — отметил Гасангулиев.

Депутат напомнил, что в Азербайджане действует закон «О государственной пошлине», где в статье 1.1 указано, что пошлина — это плата за юридически значимые действия, осуществляемые государственными органами и структурами, созданными соответствующим исполнительным органом. Ни одно физическое или юридическое лицо (за исключением таких структур) не может реализовывать властные полномочия от имени государства.

Гасангулиев также сослался на статью 1.2 того же закона, согласно которой государственные органы не вправе без законных оснований и сверх установленных размеров вводить дополнительные налоги и платежи. Исключение составляет статья 17.6-1, регулирующая случаи, когда иностранные государства взимают с граждан Азербайджана пошлину за многократные визы, отличающуюся от установленной законом. В таких случаях размер пошлины может быть определен решением исполнительного органа на уровне аналогичной иностранной ставки.

«Почему я привел эти положения? Потому что пошлина — это уже плата за услугу. Если к ней добавляется еще один сбор, то госорган фактически становится коммерческой структурой, которую следует обложить налогами», — пояснил Гасангулиев.

Он подчеркнул, что Азербайджану действительно нужны дополнительные доходы, но путь к этому лежит через обеспечение верховенства закона, защиту собственности и создание благоприятной среды для бизнеса и инвестиций. Это даст рост экономики и бюджета, а значит — возможность финансировать госорганы на должном уровне. Однако взимание дополнительной платы сверх пошлины, по словам депутата, противоречит Конституции.