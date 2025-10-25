USD 1.7000
EUR 1.9733
RUB 2.0876
Подписаться на уведомления
Путин позвонил Алиеву
Новость дня
Путин позвонил Алиеву

Депутат Гудрат Гасангулиев: «Если госорган становится коммерческой структурой…»

парламентская трибуна
Отдел информации
00:47 722

На пленарном заседании Милли Меджлиса, посвященном второму чтению законопроекта «О государственных услугах», депутат Гудрат Гасангулиев выступил с критикой статьи 14, касающейся порядка оплаты за предоставление госуслуг.

«Прежде всего хочу поблагодарить авторов за качественно подготовленный законопроект. Однако в рамках второго чтения считаю необходимым выразить свое мнение по статье 14», — заявил депутат.

Согласно проекту, за предоставление государственных услуг взимается плата, включая государственные пошлины и сборы, которые перечисляются по назначению. По мнению Гасангулиева, такая формулировка вступает в противоречие с Конституцией Азербайджана.

Гудрат Гасангулиев призывает к либерализации экономики

«Этот год — Год Конституции. Если мы примем статью 14 в ее нынешнем виде, это будет прямым нарушением Основного закона», — отметил Гасангулиев.

Депутат напомнил, что в Азербайджане действует закон «О государственной пошлине», где в статье 1.1 указано, что пошлина — это плата за юридически значимые действия, осуществляемые государственными органами и структурами, созданными соответствующим исполнительным органом. Ни одно физическое или юридическое лицо (за исключением таких структур) не может реализовывать властные полномочия от имени государства.

Гасангулиев также сослался на статью 1.2 того же закона, согласно которой государственные органы не вправе без законных оснований и сверх установленных размеров вводить дополнительные налоги и платежи. Исключение составляет статья 17.6-1, регулирующая случаи, когда иностранные государства взимают с граждан Азербайджана пошлину за многократные визы, отличающуюся от установленной законом. В таких случаях размер пошлины может быть определен решением исполнительного органа на уровне аналогичной иностранной ставки.

«Почему я привел эти положения? Потому что пошлина — это уже плата за услугу. Если к ней добавляется еще один сбор, то госорган фактически становится коммерческой структурой, которую следует обложить налогами», — пояснил Гасангулиев.

Он подчеркнул, что Азербайджану действительно нужны дополнительные доходы, но путь к этому лежит через обеспечение верховенства закона, защиту собственности и создание благоприятной среды для бизнеса и инвестиций. Это даст рост экономики и бюджета, а значит — возможность финансировать госорганы на должном уровне. Однако взимание дополнительной платы сверх пошлины, по словам депутата, противоречит Конституции.

Покровск на грани окружения: украинские войска в тяжелом положении
Покровск на грани окружения: украинские войска в тяжелом положении
00:21 973
Депутат Гудрат Гасангулиев: «Если госорган становится коммерческой структурой…»
Депутат Гудрат Гасангулиев: «Если госорган становится коммерческой структурой…» парламентская трибуна
00:47 723
Ким оплакивает солдат, погибших в Украине
Ким оплакивает солдат, погибших в Украине объектив haqqin.az
00:28 1136
Бастуют даже в Новой Зеландии
Бастуют даже в Новой Зеландии объектив haqqin.az
00:18 558
Ящур устроил падеж в Азербайджане
Ящур устроил падеж в Азербайджане поговорим о наших проблемах
24 октября 2025, 23:27 2137
В Газу отправят тысячи азербайджанских солдат?
В Газу отправят тысячи азербайджанских солдат?
24 октября 2025, 17:55 4655
«Сексуальные войны» Китая и России
«Сексуальные войны» Китая и России шпионские игры
24 октября 2025, 23:47 1828
Мало мяса. Азербайджан будет покупать в Румынии и Пакистане
Мало мяса. Азербайджан будет покупать в Румынии и Пакистане главное на этот час
24 октября 2025, 22:57 2109
Экрем Имамоглу оправдан
Экрем Имамоглу оправдан все еще актуально
24 октября 2025, 17:35 9724
Иран взял на прицел израильтян иранского происхождения
Иран взял на прицел израильтян иранского происхождения главное на этот час
24 октября 2025, 22:44 1312
Сенатор обо всем договорился с Алиевым и Пашиняном
Сенатор обо всем договорился с Алиевым и Пашиняном новые подробности
24 октября 2025, 16:34 4348

ЭТО ВАЖНО

Покровск на грани окружения: украинские войска в тяжелом положении
Покровск на грани окружения: украинские войска в тяжелом положении
00:21 973
Депутат Гудрат Гасангулиев: «Если госорган становится коммерческой структурой…»
Депутат Гудрат Гасангулиев: «Если госорган становится коммерческой структурой…» парламентская трибуна
00:47 723
Ким оплакивает солдат, погибших в Украине
Ким оплакивает солдат, погибших в Украине объектив haqqin.az
00:28 1136
Бастуют даже в Новой Зеландии
Бастуют даже в Новой Зеландии объектив haqqin.az
00:18 558
Ящур устроил падеж в Азербайджане
Ящур устроил падеж в Азербайджане поговорим о наших проблемах
24 октября 2025, 23:27 2137
В Газу отправят тысячи азербайджанских солдат?
В Газу отправят тысячи азербайджанских солдат?
24 октября 2025, 17:55 4655
«Сексуальные войны» Китая и России
«Сексуальные войны» Китая и России шпионские игры
24 октября 2025, 23:47 1828
Мало мяса. Азербайджан будет покупать в Румынии и Пакистане
Мало мяса. Азербайджан будет покупать в Румынии и Пакистане главное на этот час
24 октября 2025, 22:57 2109
Экрем Имамоглу оправдан
Экрем Имамоглу оправдан все еще актуально
24 октября 2025, 17:35 9724
Иран взял на прицел израильтян иранского происхождения
Иран взял на прицел израильтян иранского происхождения главное на этот час
24 октября 2025, 22:44 1312
Сенатор обо всем договорился с Алиевым и Пашиняном
Сенатор обо всем договорился с Алиевым и Пашиняном новые подробности
24 октября 2025, 16:34 4348
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться