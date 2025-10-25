Армения закупила новейшее вооружение, но строго для «для защиты»

«2022 год был началом, когда мы приняли решение диверсифицировать отношения также в сфере обороны. Речь идет и о конкретно отношениях, и о покупке вооружения и военной техники. Мы приобретаем вооружение исключительно нового поколения», – заявил Папикян в интервью Общественному телевидению Армении.

По его словам, «проблема преодолена, диверсификация осуществлена». При этом министр подчеркнул, что речь не идет о милитаризации страны.

«Все делается для повышения обороноспособности нашей страны. Армию и вооружение Армения будет использовать исключительно в целях защиты своей территориальной целостности и суверенитета. За пределами границ Армении мы не имеем намерений использовать наши Вооруженные силы», – отметил он.

Министр также сообщил, что республика активно развивает собственную военную промышленность.