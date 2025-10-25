USD 1.7000
Путин позвонил Алиеву
Путин позвонил Алиеву

Германия депортировала семью убитого ФСБшником чеченского командира

Полиция федеральной земли Бранденбург депортировала в Грузию 12 членов семьи убитого в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, включая его брата Заура, сообщает Кавказ.Реалии.

Самолет, на котором был депортирован из Германии брат убитого Зелимхана Хангошвили

Заур Хангошвили прибыл в Германию из Швеции примерно три года назад; он и его родственники являются гражданами Грузии и опасались за свою безопасность, передает DW.

Утром 23 октября полиция выломала дверь в его квартиру в Вюнсдорфе, после чего Заур и его семья были немедленно доставлены в аэропорт, при этом у них изъяли телефоны.

На правительственной пресс-конференции в пятницу представитель МВД Германии Сонья Кок сообщила, что на чартерном рейсе в четверг в Грузию выслали 48 человек. При этом она подчеркнула, что не может комментировать личности отдельных пассажиров, напомнив, что увеличение числа депортированных согласовывалось в рамках договоренности партий Бундестага при формировании коалиции. В МВД Бранденбурга отказались давать оперативный комментарий. Власти ФРГ ранее объявляли о планах ужесточить меры в отношении нелегальных мигрантов, однако визовый статус высланных и причины их депортации не раскрываются.

Зелимхан Хангошвили был убит 15 августа прошлого года. Исполнителем преступления стал россиянин Вадим Красиков, который после ареста получил пожизненный срок, а позднее был обменян Москвой, в том числе на политических заключенных. В решении суда Германии отмечалось, что убийство было совершено по заказу российских властей. Красиков являлся ветераном элитного подразделения ФСБ «Альфа». Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Хангошвили участвовал в организации взрывов в московском метро, однако доказательств этому представлено не было.

Покровск на грани окружения: украинские войска в тяжелом положении
Покровск на грани окружения: украинские войска в тяжелом положении
Депутат Гудрат Гасангулиев: «Если госорган становится коммерческой структурой…»
Депутат Гудрат Гасангулиев: «Если госорган становится коммерческой структурой…»
Ким оплакивает солдат, погибших в Украине
Ким оплакивает солдат, погибших в Украине
Бастуют даже в Новой Зеландии
Бастуют даже в Новой Зеландии
Ящур устроил падеж в Азербайджане
Ящур устроил падеж в Азербайджане
24 октября 2025, 23:27
В Газу отправят тысячи азербайджанских солдат?
В Газу отправят тысячи азербайджанских солдат?
24 октября 2025, 17:55
«Сексуальные войны» Китая и России
«Сексуальные войны» Китая и России
24 октября 2025, 23:47
Мало мяса. Азербайджан будет покупать в Румынии и Пакистане
Мало мяса. Азербайджан будет покупать в Румынии и Пакистане
24 октября 2025, 22:57
Экрем Имамоглу оправдан
Экрем Имамоглу оправдан
24 октября 2025, 17:35
Иран взял на прицел израильтян иранского происхождения
Иран взял на прицел израильтян иранского происхождения
24 октября 2025, 22:44
Сенатор обо всем договорился с Алиевым и Пашиняном
Сенатор обо всем договорился с Алиевым и Пашиняном
24 октября 2025, 16:34

