Германия депортировала семью убитого ФСБшником чеченского командира

Заур Хангошвили прибыл в Германию из Швеции примерно три года назад; он и его родственники являются гражданами Грузии и опасались за свою безопасность, передает DW.

Утром 23 октября полиция выломала дверь в его квартиру в Вюнсдорфе, после чего Заур и его семья были немедленно доставлены в аэропорт, при этом у них изъяли телефоны.

На правительственной пресс-конференции в пятницу представитель МВД Германии Сонья Кок сообщила, что на чартерном рейсе в четверг в Грузию выслали 48 человек. При этом она подчеркнула, что не может комментировать личности отдельных пассажиров, напомнив, что увеличение числа депортированных согласовывалось в рамках договоренности партий Бундестага при формировании коалиции. В МВД Бранденбурга отказались давать оперативный комментарий. Власти ФРГ ранее объявляли о планах ужесточить меры в отношении нелегальных мигрантов, однако визовый статус высланных и причины их депортации не раскрываются.

Зелимхан Хангошвили был убит 15 августа прошлого года. Исполнителем преступления стал россиянин Вадим Красиков, который после ареста получил пожизненный срок, а позднее был обменян Москвой, в том числе на политических заключенных. В решении суда Германии отмечалось, что убийство было совершено по заказу российских властей. Красиков являлся ветераном элитного подразделения ФСБ «Альфа». Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Хангошвили участвовал в организации взрывов в московском метро, однако доказательств этому представлено не было.