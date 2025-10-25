USD 1.7000
Постпред США упрекнул ООН в растратах

Американский постпред при ООН Майк Уолтц заявил, что всемирная организация неправильно расходует средства, выделяемые США.

«Правильно ли тратятся средства? Сейчас я бы сказал, что нет, потому что они тратятся на все эти woke-проекты вместо того, чтобы делать то, ради чего они выделены изначально», – заявил Уолтц в интервью порталу Breitbart News.

Он подчеркнул, что всемирной организации необходимо «вернуться к основам» в своей деятельности, а именно к «прекращению, предотвращению войн и сохранению мира».

ООН столкнулась с дефицитом бюджета из-за задержек в уплате взносов рядом стран. Среди них – США, крупнейший донор, задолжавший около $3 млрд, включая $1,5 млрд по регулярному бюджету и значительные суммы по миротворческим операциям. Китай, второй по величине донор, также задерживает платежи до конца года, что усугубляет финансовую нестабильность. Эти задержки вынуждают организацию сокращать расходы, замораживать набор сотрудников и урезать гуманитарные программы, включая помощь детям и беженцам.

В ответ на кризис генсек ООН Антониу Гутерриш инициировал программу реформ UN80, нацеленную на модернизацию и сокращение расходов на 20%, что может привести к потере около 6,9 тыс. рабочих мест к 2026 году.

