Литва закрыла границу из-за вторжения белорусских шаров

Госпогранслужба Литвы временно закрыла два пункта пропуска на границе с Беларусью до полудня 25 октября из-за появления в приграничной зоне метеозондов, запущенных с белорусской территории. Об этом сообщила премьер-министр страны Инга Ругинене, передает РБК.

Речь идет о пунктах пропуска «Мядининкай» и «Шальчининкай» (соответствующие им с белорусской стороны — «Каменный Лог» и «Бенякони»).

«Службы действуют в соответствии с решениями, принятыми на заседании Комиссии национальной безопасности на этой неделе. На следующей неделе комиссия снова соберется, чтобы оценить влияние уже принятых решений и что еще можно сделать в краткосрочной перспективе. На данный момент главное, чтобы жителям Литвы не угрожали», — отметила Ругинене.

Как сообщили в Государственном таможенном комитете Беларуси, литовская сторона прекратила пропуск легковых и грузовых автомобилей через эти КПП в 21:40 (22:40 по Баку).

Министерство транспорта и коммуникаций Литвы вечером 24 октября объявило о временной приостановке полетов в аэропортах Вильнюса и Каунаса, передает LRT. Предварительно, ограничения связаны с пролетом метеорологических аэростатов в направлении Друскининкай–Шальчининкай.

Советник министра транспорта и коммуникаций Лукас Пашкявичус сообщил, что авиасообщение в этих аэропортах приостановлено до 02:00 25 октября. По его словам, ограничения затронули четыре рейса в Вильнюсе и три – в Каунасе, а прибывающие самолеты при возможности перенаправляют в Палангу.