Белый дом получит новый бальный зал имени Трампа

Президент США Дональд Трамп намерен присвоить свое имя новому бальному залу Белого дома стоимостью $300 млн, сообщили высокопоставленные представители администрации.

По данным источников ABC News, в официальных документах новый зал фигурирует под названием The President Donald J. Trump Ballroom, и, как ожидается, именно оно станет окончательным.

Хотя Трамп публично не объявлял, какое имя выберет для нового помещения, он известен тем, что большинство своих строительных проектов называет в свою честь, и этот случай, по всей видимости, не станет исключением. На вопрос журналиста ABC News о названии зала американский лидер лишь улыбнулся и ответил, что «не хотел бы сейчас об этом говорить».

Как видно на опубликованных снимках, для строительства зала площадью более 8 тыс. квадратных метров полностью демонтировали Восточное крыло Белого дома.

Представитель администрации подтвердил изданию, что на проект уже собрано $350 млн, отметив, что президент «получил настолько мощную поддержку, что пожертвования продолжают поступать». При этом, по его словам, стоимость строительства оценивается в $300 млн долларов. Однако вопрос о том, как будут использованы оставшиеся $50 млн, остался без ответа.

Турецкие войска пойдут дальше. Как и раньше
Турецкие войска пойдут дальше. Как и раньше новый мир - старые порядки
00:02 2368
Сделка киллера Асадова с прокурором
Сделка киллера Асадова с прокурором все еще актуально
24 октября 2025, 19:04 4903
Покровск на грани окружения: украинские войска в тяжелом положении
Покровск на грани окружения: украинские войска в тяжелом положении
00:21 1487
Депутат Гудрат Гасангулиев: «Если госорган становится коммерческой структурой…»
Депутат Гудрат Гасангулиев: «Если госорган становится коммерческой структурой…» парламентская трибуна
00:47 1252
Ким оплакивает солдат, погибших в Украине
Ким оплакивает солдат, погибших в Украине объектив haqqin.az
00:28 1782
Бастуют даже в Новой Зеландии
Бастуют даже в Новой Зеландии объектив haqqin.az
00:18 830
Ящур устроил падеж в Азербайджане
Ящур устроил падеж в Азербайджане поговорим о наших проблемах
24 октября 2025, 23:27 2658
В Газу отправят тысячи азербайджанских солдат?
В Газу отправят тысячи азербайджанских солдат?
24 октября 2025, 17:55 4826
«Сексуальные войны» Китая и России
«Сексуальные войны» Китая и России шпионские игры
24 октября 2025, 23:47 2424
Мало мяса. Азербайджан будет покупать в Румынии и Пакистане
Мало мяса. Азербайджан будет покупать в Румынии и Пакистане главное на этот час
24 октября 2025, 22:57 2442
Экрем Имамоглу оправдан
Экрем Имамоглу оправдан все еще актуально
24 октября 2025, 17:35 9878

