Белый дом получит новый бальный зал имени Трампа

По данным источников ABC News, в официальных документах новый зал фигурирует под названием The President Donald J. Trump Ballroom, и, как ожидается, именно оно станет окончательным.

Хотя Трамп публично не объявлял, какое имя выберет для нового помещения, он известен тем, что большинство своих строительных проектов называет в свою честь, и этот случай, по всей видимости, не станет исключением. На вопрос журналиста ABC News о названии зала американский лидер лишь улыбнулся и ответил, что «не хотел бы сейчас об этом говорить».

Как видно на опубликованных снимках, для строительства зала площадью более 8 тыс. квадратных метров полностью демонтировали Восточное крыло Белого дома.

Представитель администрации подтвердил изданию, что на проект уже собрано $350 млн, отметив, что президент «получил настолько мощную поддержку, что пожертвования продолжают поступать». При этом, по его словам, стоимость строительства оценивается в $300 млн долларов. Однако вопрос о том, как будут использованы оставшиеся $50 млн, остался без ответа.