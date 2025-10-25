Потеря зрения из-за диабета. Что предлагают в Азербайджане?

Диабет — одно из наиболее распространённых хронических заболеваний, которое может вызывать не только повышение уровня сахара в крови, но и ряд серьёзных осложнений. Одним из таких осложнений является диабетическая ретинопатия — серьёзное поражение сосудов сетчатки глаза, которое может привести к стойкой потере зрения при отсутствии своевременной диагностики и лечения.

Для раннего выявления диабетической ретинопатии пациентам с диагнозом сахарный диабет рекомендуется проходить офтальмологическое обследование не реже одного раза в год. В случае обнаружения признаков поражения глаз, вызванного диабетом, частота последующих осмотров определяется лечащим врачом. Стандартное офтальмологическое обследование включает проверку остроты зрения, измерение внутриглазного давления, осмотр переднего отрезка глаза и исследование глазного дна. При выявлении повреждений глазного дна назначаются исследования ОКТ (оптическая когерентная томография) и ФФА (флюоресцентная ангиография глазного дна). Методы лечения диабетического поражения глаз включают применение анти-VEGF-препаратов, инъекции в глазное дно и лазерную фотокоагуляцию. Однако эти методы эффективны только при своевременном выявлении заболевания и постоянном контроле. В наиболее тяжёлых случаях проводится операция витрэктомии Pars Plana (PPV). Все перечисленные обследования и виды лечения покрываются обязательным медицинским страхованием.

Как сообщает haqqin.az, со ссылкой на Госагентство по обязательному медицинскому страхованию все расходы на лекарственные препараты и медицинские услуги, оказываемые во время стационарного лечения, также входят в пакет услуг обязательного медицинского страхования. В 2024 году для лечения диабетической ретинопатии было оказано более 1600 медицинских услуг.

Медицинские услуги, включённые в перечень обязательного медицинского страхования, предоставляются на основании направления врача в государственных медицинских учреждениях при Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями, а также в медицинских учреждениях, (в том числе частных и находящихся в ведении соответствующих государственных органов), заключивших договор с Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию.

Диабетическая ретинопатия встречается примерно у 30–40% людей с сахарным диабетом и особенно быстро прогрессирует у пациентов с недостаточным контролем уровня сахара в крови. Заболевание начинается с повреждения сосудов сетчатки и в дальнейшем может привести к развитию макулярного отёка (скоплению жидкости в области, отвечающей за центральное зрение), микроаневризмам и кровоизлияниям в сетчатку, кровоизлиянию в стекловидное тело (в прозрачную жидкость, заполняющую глаз), а в наиболее тяжёлых случаях к тракционной отслойке сетчатки. Это серьёзное осложнение, при котором разросшиеся кровеносные сосуды и рубцовая ткань натягивают сетчатку.

На ранних стадиях заболевание может протекать бессимптомно, поэтому своевременное обследование имеет решающее значение для предотвращения осложнений. Пациентам с диабетом рекомендуется строго контролировать уровень сахара в крови, отказаться от курения и регулярно обращаться за медицинской помощью.