USD 1.7000
EUR 1.9733
RUB 2.0876
Подписаться на уведомления
Путин позвонил Алиеву
Новость дня
Путин позвонил Алиеву

Парламент Болгарии открывает дорогу SOCAR, который выкупает «ЛУКОЙЛ»

новые подробности
Эльнур Мамедов, отдел экономики
02:33 398

24 октября парламент Болгарии одобрил поправки к Закону об инвестициях, открывшие путь к продаже болгарских активов российской компании «ЛУКОЙЛ».

Согласно документу, на первом этапе сделка будет проходить под контролем Государственного агентства национальной безопасности, а на втором - с обязательным одобрением правительства Болгарии.

Агентство должно выдать письменное заключение о возможности продажи и провести проверку всех болгарских активов «ЛУКОЙЛа», включая дочерние компании и связанные с ними лиц. Под контроль также попадут потенциальные покупатели.

Как уже сообщал haqqin.az, на данный момент известен только один претендент — консорциум, в который входят турецкий холдинга Cengiz и госкомпания Азербайджана SOCAR, что фактически делает его главным претендентом на приобретение болгарских активов нефтяного российского гиганта.

24 октября парламент Болгарии одобрил поправки к Закону об инвестициях, открывшие путь к продаже болгарских активов российской компании «ЛУКОЙЛ»

Решение парламента стало ключевым шагом к завершению многолетнего периода неопределенности. Сам процесс продажи может занять всего месяц, поскольку, в соответствии с санкционными требованиями США (OFAC), странам, где доля в активах «ЛУКОЙЛа» превышает 50 процентов, необходимо урегулировать вопросы собственности до 21 ноября текущего года. На кону — расположенный на берегу Черного моря крупнейший нефтеперерабатывающий завод Болгарии Lukoil Neftochim Burgas, способный перерабатывать ежегодно до 10 миллионов тонн нефти.

Помимо НПЗ в Бургасе, на балансе «ЛУКОЙЛа» находятся также 220 автозаправочных станций, девять нефтебаз и бизнес по бункеровке морских и воздушных судов. Общий объём инвестиций компании в болгарскую экономику с 1998 года оценивается ориентировочно в 10–15 миллиардов долларов.

Однако после российского вторжения в Украину положение «ЛУКОЙЛа» в Болгарии резко осложнилось. Санкционное давление, политические риски и растущее недоверие со стороны болгарских властей сделали неизбежной продажу ее активов. По оценкам аналитиков, итоговая цена сделки будет определяться не столько рыночной стоимостью, сколько распределением юридических рисков. Вероятно, она пройдет с существенным дисконтом при том, что консорциум Cengiz–SOCAR готов заплатить около 2–2,5 миллиарда долларов.

На кону — расположенный на берегу Черного моря крупнейший нефтеперерабатывающий завод Болгарии Lukoil Neftochim Burgas, способный перерабатывать ежегодно до 10 миллионов тонн нефти

И хотя процесс проверки не требует одобрения президента Болгарии, политический контекст остаётся достаточно сложным. Недавно президент Болгарии Румен Радев наложил вето на документ о назначении членов Агентства национальной безопасности, что вызвало внутренние споры между партиями. В частности, внимание наблюдателей привлек лидер партии «Новое начало» Делян Пеевски — фигура, упомянутая в санкционном списке «Закона Магнитского» в причастности к коррупции. По мнению болгарских СМИ, Пеевски проявляет интерес к активам «ЛУКОЙЛа» и может попытаться повлиять на исход сделки.

Для Азербайджана и Турции участие в этой сделке имеет стратегическое значение. Завод Neftochim Burgas является единственным нефтеперерабатывающим предприятием Болгарии, и его приобретение даст консорциуму контроль над распределением нефтепродуктов по всей стране, а также возможность их экспорта в соседние европейские государства.

Кроме того, данный актив создаёт предпосылки для перезапуска нефтепровода Баку–Супса, простаивающего с весны 2022 года. Мощность трубы — до 5 миллионов тонн в год, по которой может поставляться не только азербайджанская, но и казахстанская нефть.

Для Азербайджана и Турции участие в этой сделке имеет стратегическое значение

Выгоды очевидны и для Казахстана: республика сможет увеличить экспорт по нефтепроводу Баку–Тбилиси–Джейхан, тем самым расширив свое присутствие на европейском рынке. Дело в том, что уже в 2024 году доля казахстанской нефти, поступавшей на НПЗ в Бургасе, составляла 2,5 миллиона тонн, то есть, более трети реальной загрузки предприятия.

Таким образом, предстоящая сделка, помимо очевидного экономического значения, имеет отчетливо выраженный геополитический подтекст, поскольку способна укрепить энергетическое сотрудничество между Азербайджаном, Турцией и Болгарией, одновременно снизив зависимость последней от российских поставок.

В результате для  «ЛУКОЙЛа» продажа активов станет возможностью частично вернуть вложенные инвестиции, а для Южного Кавказа — шансом усилить свою роль в архитектуре европейской энергетической безопасности.

Читайте по теме

А что еще хочет купить SOCAR в Турции?
7 мая 2025, 04:29 4850
Турецкие войска пойдут дальше. Как и раньше
Турецкие войска пойдут дальше. Как и раньше новый мир - старые порядки
00:02 2368
Сделка киллера Асадова с прокурором
Сделка киллера Асадова с прокурором все еще актуально
24 октября 2025, 19:04 4903
Покровск на грани окружения: украинские войска в тяжелом положении
Покровск на грани окружения: украинские войска в тяжелом положении
00:21 1488
Депутат Гудрат Гасангулиев: «Если госорган становится коммерческой структурой…»
Депутат Гудрат Гасангулиев: «Если госорган становится коммерческой структурой…» парламентская трибуна
00:47 1252
Ким оплакивает солдат, погибших в Украине
Ким оплакивает солдат, погибших в Украине объектив haqqin.az
00:28 1784
Бастуют даже в Новой Зеландии
Бастуют даже в Новой Зеландии объектив haqqin.az
00:18 830
Ящур устроил падеж в Азербайджане
Ящур устроил падеж в Азербайджане поговорим о наших проблемах
24 октября 2025, 23:27 2659
В Газу отправят тысячи азербайджанских солдат?
В Газу отправят тысячи азербайджанских солдат?
24 октября 2025, 17:55 4827
«Сексуальные войны» Китая и России
«Сексуальные войны» Китая и России шпионские игры
24 октября 2025, 23:47 2424
Мало мяса. Азербайджан будет покупать в Румынии и Пакистане
Мало мяса. Азербайджан будет покупать в Румынии и Пакистане главное на этот час
24 октября 2025, 22:57 2443
Экрем Имамоглу оправдан
Экрем Имамоглу оправдан все еще актуально
24 октября 2025, 17:35 9878

ЭТО ВАЖНО

Турецкие войска пойдут дальше. Как и раньше
Турецкие войска пойдут дальше. Как и раньше новый мир - старые порядки
00:02 2368
Сделка киллера Асадова с прокурором
Сделка киллера Асадова с прокурором все еще актуально
24 октября 2025, 19:04 4903
Покровск на грани окружения: украинские войска в тяжелом положении
Покровск на грани окружения: украинские войска в тяжелом положении
00:21 1488
Депутат Гудрат Гасангулиев: «Если госорган становится коммерческой структурой…»
Депутат Гудрат Гасангулиев: «Если госорган становится коммерческой структурой…» парламентская трибуна
00:47 1252
Ким оплакивает солдат, погибших в Украине
Ким оплакивает солдат, погибших в Украине объектив haqqin.az
00:28 1784
Бастуют даже в Новой Зеландии
Бастуют даже в Новой Зеландии объектив haqqin.az
00:18 830
Ящур устроил падеж в Азербайджане
Ящур устроил падеж в Азербайджане поговорим о наших проблемах
24 октября 2025, 23:27 2659
В Газу отправят тысячи азербайджанских солдат?
В Газу отправят тысячи азербайджанских солдат?
24 октября 2025, 17:55 4827
«Сексуальные войны» Китая и России
«Сексуальные войны» Китая и России шпионские игры
24 октября 2025, 23:47 2424
Мало мяса. Азербайджан будет покупать в Румынии и Пакистане
Мало мяса. Азербайджан будет покупать в Румынии и Пакистане главное на этот час
24 октября 2025, 22:57 2443
Экрем Имамоглу оправдан
Экрем Имамоглу оправдан все еще актуально
24 октября 2025, 17:35 9878
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться