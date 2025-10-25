Парламент Болгарии открывает дорогу SOCAR, который выкупает «ЛУКОЙЛ»

24 октября парламент Болгарии одобрил поправки к Закону об инвестициях, открывшие путь к продаже болгарских активов российской компании «ЛУКОЙЛ». Согласно документу, на первом этапе сделка будет проходить под контролем Государственного агентства национальной безопасности, а на втором - с обязательным одобрением правительства Болгарии. Агентство должно выдать письменное заключение о возможности продажи и провести проверку всех болгарских активов «ЛУКОЙЛа», включая дочерние компании и связанные с ними лиц. Под контроль также попадут потенциальные покупатели. Как уже сообщал haqqin.az, на данный момент известен только один претендент — консорциум, в который входят турецкий холдинга Cengiz и госкомпания Азербайджана SOCAR, что фактически делает его главным претендентом на приобретение болгарских активов нефтяного российского гиганта.

Решение парламента стало ключевым шагом к завершению многолетнего периода неопределенности. Сам процесс продажи может занять всего месяц, поскольку, в соответствии с санкционными требованиями США (OFAC), странам, где доля в активах «ЛУКОЙЛа» превышает 50 процентов, необходимо урегулировать вопросы собственности до 21 ноября текущего года. На кону — расположенный на берегу Черного моря крупнейший нефтеперерабатывающий завод Болгарии Lukoil Neftochim Burgas, способный перерабатывать ежегодно до 10 миллионов тонн нефти. Помимо НПЗ в Бургасе, на балансе «ЛУКОЙЛа» находятся также 220 автозаправочных станций, девять нефтебаз и бизнес по бункеровке морских и воздушных судов. Общий объём инвестиций компании в болгарскую экономику с 1998 года оценивается ориентировочно в 10–15 миллиардов долларов. Однако после российского вторжения в Украину положение «ЛУКОЙЛа» в Болгарии резко осложнилось. Санкционное давление, политические риски и растущее недоверие со стороны болгарских властей сделали неизбежной продажу ее активов. По оценкам аналитиков, итоговая цена сделки будет определяться не столько рыночной стоимостью, сколько распределением юридических рисков. Вероятно, она пройдет с существенным дисконтом при том, что консорциум Cengiz–SOCAR готов заплатить около 2–2,5 миллиарда долларов.

И хотя процесс проверки не требует одобрения президента Болгарии, политический контекст остаётся достаточно сложным. Недавно президент Болгарии Румен Радев наложил вето на документ о назначении членов Агентства национальной безопасности, что вызвало внутренние споры между партиями. В частности, внимание наблюдателей привлек лидер партии «Новое начало» Делян Пеевски — фигура, упомянутая в санкционном списке «Закона Магнитского» в причастности к коррупции. По мнению болгарских СМИ, Пеевски проявляет интерес к активам «ЛУКОЙЛа» и может попытаться повлиять на исход сделки. Для Азербайджана и Турции участие в этой сделке имеет стратегическое значение. Завод Neftochim Burgas является единственным нефтеперерабатывающим предприятием Болгарии, и его приобретение даст консорциуму контроль над распределением нефтепродуктов по всей стране, а также возможность их экспорта в соседние европейские государства. Кроме того, данный актив создаёт предпосылки для перезапуска нефтепровода Баку–Супса, простаивающего с весны 2022 года. Мощность трубы — до 5 миллионов тонн в год, по которой может поставляться не только азербайджанская, но и казахстанская нефть.