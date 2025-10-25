Парламент Болгарии открывает дорогу SOCAR, который выкупает «ЛУКОЙЛ»

24 октября парламент Болгарии одобрил поправки к Закону об инвестициях, открывшие путь к продаже болгарских активов российской компании «ЛУКОЙЛ».
Согласно документу, на первом этапе сделка будет проходить под контролем Государственного агентства национальной безопасности, а на втором - с обязательным одобрением правительства Болгарии.
Агентство должно выдать письменное заключение о возможности продажи и провести проверку всех болгарских активов «ЛУКОЙЛа», включая дочерние компании и связанные с ними лиц. Под контроль также попадут потенциальные покупатели.
Как уже сообщал haqqin.az, на данный момент известен только один претендент — консорциум, в который входят турецкий холдинга Cengiz и госкомпания Азербайджана SOCAR, что фактически делает его главным претендентом на приобретение болгарских активов нефтяного российского гиганта.
Решение парламента стало ключевым шагом к завершению многолетнего периода неопределенности. Сам процесс продажи может занять всего месяц, поскольку, в соответствии с санкционными требованиями США (OFAC), странам, где доля в активах «ЛУКОЙЛа» превышает 50 процентов, необходимо урегулировать вопросы собственности до 21 ноября текущего года. На кону — расположенный на берегу Черного моря крупнейший нефтеперерабатывающий завод Болгарии Lukoil Neftochim Burgas, способный перерабатывать ежегодно до 10 миллионов тонн нефти.
Помимо НПЗ в Бургасе, на балансе «ЛУКОЙЛа» находятся также 220 автозаправочных станций, девять нефтебаз и бизнес по бункеровке морских и воздушных судов. Общий объём инвестиций компании в болгарскую экономику с 1998 года оценивается ориентировочно в 10–15 миллиардов долларов.
Однако после российского вторжения в Украину положение «ЛУКОЙЛа» в Болгарии резко осложнилось. Санкционное давление, политические риски и растущее недоверие со стороны болгарских властей сделали неизбежной продажу ее активов. По оценкам аналитиков, итоговая цена сделки будет определяться не столько рыночной стоимостью, сколько распределением юридических рисков. Вероятно, она пройдет с существенным дисконтом при том, что консорциум Cengiz–SOCAR готов заплатить около 2–2,5 миллиарда долларов.
И хотя процесс проверки не требует одобрения президента Болгарии, политический контекст остаётся достаточно сложным. Недавно президент Болгарии Румен Радев наложил вето на документ о назначении членов Агентства национальной безопасности, что вызвало внутренние споры между партиями. В частности, внимание наблюдателей привлек лидер партии «Новое начало» Делян Пеевски — фигура, упомянутая в санкционном списке «Закона Магнитского» в причастности к коррупции. По мнению болгарских СМИ, Пеевски проявляет интерес к активам «ЛУКОЙЛа» и может попытаться повлиять на исход сделки.
Для Азербайджана и Турции участие в этой сделке имеет стратегическое значение. Завод Neftochim Burgas является единственным нефтеперерабатывающим предприятием Болгарии, и его приобретение даст консорциуму контроль над распределением нефтепродуктов по всей стране, а также возможность их экспорта в соседние европейские государства.
Кроме того, данный актив создаёт предпосылки для перезапуска нефтепровода Баку–Супса, простаивающего с весны 2022 года. Мощность трубы — до 5 миллионов тонн в год, по которой может поставляться не только азербайджанская, но и казахстанская нефть.
Выгоды очевидны и для Казахстана: республика сможет увеличить экспорт по нефтепроводу Баку–Тбилиси–Джейхан, тем самым расширив свое присутствие на европейском рынке. Дело в том, что уже в 2024 году доля казахстанской нефти, поступавшей на НПЗ в Бургасе, составляла 2,5 миллиона тонн, то есть, более трети реальной загрузки предприятия.
Таким образом, предстоящая сделка, помимо очевидного экономического значения, имеет отчетливо выраженный геополитический подтекст, поскольку способна укрепить энергетическое сотрудничество между Азербайджаном, Турцией и Болгарией, одновременно снизив зависимость последней от российских поставок.
В результате для «ЛУКОЙЛа» продажа активов станет возможностью частично вернуть вложенные инвестиции, а для Южного Кавказа — шансом усилить свою роль в архитектуре европейской энергетической безопасности.