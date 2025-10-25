Столицу Украины продолжают бомбить

Российские войска ночью 25 октября атаковали Киев с применением баллистических ракет. В столице Украины возник пожар, также известно о раненых. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины.

«Ночью 25 октября российские войска совершили очередную баллистическую атаку по столице. В результате обстрела произошло попадание в Деснянском, Днепровском и Дарницком районах», - отметили в ГСЧС.

Сообщается, что на одной из локаций произошло возгорание нежилого здания. Также по другому адресу обломки упали на открытой территории, в результате чего повреждено остекление окон в близлежащих зданиях.

По предварительной информации, 9 человек пострадали, из них 3 человека госпитализированы. На месте работают спасатели и соответствующие службы.

Последствия вражеской атаки зафиксированы по меньшей мере в двух районах - Днепровском и Деснянском.

Также ранее глава КГГА Тимур Ткаченко проинформировал, что, по предварительным данным, в результате атаки произошли пожары на нескольких локациях левобережной части города.

Кроме того, сообщается, что в результате атаки пострадал детский сад в Днепровском районе Киева. В целом ранения получили по меньшей мере восемь человек.

Отмечается, что воздушную тревогу в Киеве объявили в 03:51 из-за угрозы баллистического удара. Уже через несколько минут в городе прозвучала серия мощных взрывов.

По состоянию на утро подтверждено восемь пострадавших.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, в результате обстрела возникли крупные пожары в нежилой застройке в Деснянском и Дарницком районах.