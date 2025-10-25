USD 1.7000
EUR 1.9733
RUB 2.0876
Подписаться на уведомления
Путин позвонил Алиеву
Новость дня
Путин позвонил Алиеву

Столицу Украины продолжают бомбить

10:09 1221

Российские войска ночью 25 октября атаковали Киев с применением баллистических ракет. В столице Украины возник пожар, также известно о раненых. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины.

«Ночью 25 октября российские войска совершили очередную баллистическую атаку по столице. В результате обстрела произошло попадание в Деснянском, Днепровском и Дарницком районах», - отметили в ГСЧС.

Сообщается, что на одной из локаций произошло возгорание нежилого здания. Также по другому адресу обломки упали на открытой территории, в результате чего повреждено остекление окон в близлежащих зданиях.

По предварительной информации, 9 человек пострадали, из них 3 человека госпитализированы. На месте работают спасатели и соответствующие службы.

Последствия вражеской атаки зафиксированы по меньшей мере в двух районах - Днепровском и Деснянском.

Также ранее глава КГГА Тимур Ткаченко проинформировал, что, по предварительным данным, в результате атаки произошли пожары на нескольких локациях левобережной части города.

Кроме того, сообщается, что в результате атаки пострадал детский сад в Днепровском районе Киева. В целом ранения получили по меньшей мере восемь человек.

Отмечается, что воздушную тревогу в Киеве объявили в 03:51 из-за угрозы баллистического удара. Уже через несколько минут в городе прозвучала серия мощных взрывов.

По состоянию на утро подтверждено восемь пострадавших.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, в результате обстрела возникли крупные пожары в нежилой застройке в Деснянском и Дарницком районах.

Адвокату Илькина Сулейманова предъявили обвинения
Адвокату Илькина Сулейманова предъявили обвинения
10:23 797
Столицу Украины продолжают бомбить
Столицу Украины продолжают бомбить
10:09 1222
Не получилось с Путиным – попытаемся с Си Цзиньпином
Не получилось с Путиным – попытаемся с Си Цзиньпином
10:18 890
Турецкие войска пойдут дальше. Как и раньше
Турецкие войска пойдут дальше. Как и раньше новый мир - старые порядки
00:02 6380
Сделка киллера Асадова с прокурором
Сделка киллера Асадова с прокурором все еще актуально
24 октября 2025, 19:04 6382
Покровск на грани окружения: украинские войска в тяжелом положении
Покровск на грани окружения: украинские войска в тяжелом положении
00:21 4250
Депутат Гудрат Гасангулиев: «Если госорган становится коммерческой структурой…»
Депутат Гудрат Гасангулиев: «Если госорган становится коммерческой структурой…» парламентская трибуна
00:47 4406
Ким оплакивает солдат, погибших в Украине
Ким оплакивает солдат, погибших в Украине объектив haqqin.az
00:28 5247
Бастуют даже в Новой Зеландии
Бастуют даже в Новой Зеландии объектив haqqin.az
00:18 1723
Ящур устроил падеж в Азербайджане
Ящур устроил падеж в Азербайджане поговорим о наших проблемах
24 октября 2025, 23:27 6226
В Газу отправят тысячи азербайджанских солдат?
В Газу отправят тысячи азербайджанских солдат?
24 октября 2025, 17:55 5765

ЭТО ВАЖНО

Адвокату Илькина Сулейманова предъявили обвинения
Адвокату Илькина Сулейманова предъявили обвинения
10:23 797
Столицу Украины продолжают бомбить
Столицу Украины продолжают бомбить
10:09 1222
Не получилось с Путиным – попытаемся с Си Цзиньпином
Не получилось с Путиным – попытаемся с Си Цзиньпином
10:18 890
Турецкие войска пойдут дальше. Как и раньше
Турецкие войска пойдут дальше. Как и раньше новый мир - старые порядки
00:02 6380
Сделка киллера Асадова с прокурором
Сделка киллера Асадова с прокурором все еще актуально
24 октября 2025, 19:04 6382
Покровск на грани окружения: украинские войска в тяжелом положении
Покровск на грани окружения: украинские войска в тяжелом положении
00:21 4250
Депутат Гудрат Гасангулиев: «Если госорган становится коммерческой структурой…»
Депутат Гудрат Гасангулиев: «Если госорган становится коммерческой структурой…» парламентская трибуна
00:47 4406
Ким оплакивает солдат, погибших в Украине
Ким оплакивает солдат, погибших в Украине объектив haqqin.az
00:28 5247
Бастуют даже в Новой Зеландии
Бастуют даже в Новой Зеландии объектив haqqin.az
00:18 1723
Ящур устроил падеж в Азербайджане
Ящур устроил падеж в Азербайджане поговорим о наших проблемах
24 октября 2025, 23:27 6226
В Газу отправят тысячи азербайджанских солдат?
В Газу отправят тысячи азербайджанских солдат?
24 октября 2025, 17:55 5765
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться