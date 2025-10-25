Не получилось с Путиным – попытаемся с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп заявил, что на предстоящей встрече с председателем КНР Си Цзиньпином будет обсуждать вопрос завершения российско-украинской войны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.

В ходе общения с прессой Трампа спросили, как бы он хотел, чтобы Китай остановил Россию. В ответ президент США намекнул, что хотел бы, чтобы Пекин повлиял на позицию Москвы по Украине.

«Ну, я бы очень хотел, чтобы Китай помог нам с Россией. Мы наложили очень большие санкции на Россию. Я думаю, что эти санкции... они очень жесткие. Они очень сильные. Но я хотел бы, чтобы Китай нам помог. Как вы знаете, у меня хорошие отношения с президентом Си... мы собираемся встретиться. У нас будет хорошая встреча... Я думаю, что мы заключим несколько хороших соглашений. Один из вопросов... - это отношения между Россией и Украиной», - сказал Трамп.

Он добавил, что в этой войне погибает еженедельно 7 тысяч человек, подчеркнув, что «мы (США – ред.) обязательно это обсудим».

«Он (Си Цзиньпин - ред.) тоже хочет, чтобы это закончилось», - заявил президент США.

Также у Трампа спросили, не боится ли он, что недавние санкции США слишком сильные и загонят президента РФ Владимира Путина в угол.

«Нет, не думаю. Посмотрим, что будет. Думаю, он хочет конца войны», - ответил Трамп.

Напомним, в середине октября президент США Дональд Трамп провел очередной телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным. Главной темой их беседы была война в Украине.

После этого разговора Трамп объявил о подготовке нового саммита лидеров, который на этот раз должен был пройти в венгерской столице Будапеште.

Подготовка началась, однако вскоре внезапно прекратилась. Президент Трамп позже официально подтвердил отмену встречи, сказав, что не хочет проводить саммит, который будет напрасным. В СМИ появилась информация, что РФ не изменила своих требований по Украине, что и стало причиной отмены переговоров.

В то же время в Белом доме анонсировали встречу Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Как ожидается, она пройдет уже в следующий четверг, 30 октября.