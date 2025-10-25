USD 1.7000
Путин позвонил Алиеву
Путин позвонил Алиеву

Адвокату Илькина Сулейманова предъявили обвинения

10:23 797

Задержанному в Гяндже известному адвокату Забилю Гахраманову предъявлено обвинение. Он обвиняется по статье 221.2.2 Уголовного кодекса (хулиганство — сопротивление представителю власти или другому лицу, выполняющему обязанности по охране общественного порядка).

Ожидается, что сегодня в суде будет рассмотрено представление по данному делу.

Напомним, Забиль Гахраманов был задержан полицией 23 октября. По данным следствия, Гахраманов вступил в конфликт с мужчиной на автомойке в Гяндже и нанес ему телесные повреждения.

По факту проводится расследование в Главном управлении полиции Гянджи.

Ранее решением президиума Коллегии адвокатов адвокатская деятельность Забиля Гахраманова была приостановлена на 6 месяцев.

Адвокат известен, прежде всего, как защитник Илькина Сулейманова, обвиняемого в убийстве 10-летней Нармин Гулиевой в Товузском районе.

Адвокату Илькина Сулейманова предъявили обвинения
Адвокату Илькина Сулейманова предъявили обвинения
10:23 798
Столицу Украины продолжают бомбить
Столицу Украины продолжают бомбить
10:09 1222
Не получилось с Путиным – попытаемся с Си Цзиньпином
Не получилось с Путиным – попытаемся с Си Цзиньпином
10:18 891
Турецкие войска пойдут дальше. Как и раньше
Турецкие войска пойдут дальше. Как и раньше новый мир - старые порядки
00:02 6380
Сделка киллера Асадова с прокурором
Сделка киллера Асадова с прокурором все еще актуально
24 октября 2025, 19:04 6382
Покровск на грани окружения: украинские войска в тяжелом положении
Покровск на грани окружения: украинские войска в тяжелом положении
00:21 4250
Депутат Гудрат Гасангулиев: «Если госорган становится коммерческой структурой…»
Депутат Гудрат Гасангулиев: «Если госорган становится коммерческой структурой…» парламентская трибуна
00:47 4406
Ким оплакивает солдат, погибших в Украине
Ким оплакивает солдат, погибших в Украине объектив haqqin.az
00:28 5247
Бастуют даже в Новой Зеландии
Бастуют даже в Новой Зеландии объектив haqqin.az
00:18 1723
Ящур устроил падеж в Азербайджане
Ящур устроил падеж в Азербайджане поговорим о наших проблемах
24 октября 2025, 23:27 6226
В Газу отправят тысячи азербайджанских солдат?
В Газу отправят тысячи азербайджанских солдат?
24 октября 2025, 17:55 5765

