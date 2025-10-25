Адвокату Илькина Сулейманова предъявили обвинения

Задержанному в Гяндже известному адвокату Забилю Гахраманову предъявлено обвинение. Он обвиняется по статье 221.2.2 Уголовного кодекса (хулиганство — сопротивление представителю власти или другому лицу, выполняющему обязанности по охране общественного порядка).

Ожидается, что сегодня в суде будет рассмотрено представление по данному делу.

Напомним, Забиль Гахраманов был задержан полицией 23 октября. По данным следствия, Гахраманов вступил в конфликт с мужчиной на автомойке в Гяндже и нанес ему телесные повреждения.

По факту проводится расследование в Главном управлении полиции Гянджи.

Ранее решением президиума Коллегии адвокатов адвокатская деятельность Забиля Гахраманова была приостановлена на 6 месяцев.

Адвокат известен, прежде всего, как защитник Илькина Сулейманова, обвиняемого в убийстве 10-летней Нармин Гулиевой в Товузском районе.