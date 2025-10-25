USD 1.7000
Путин позвонил Алиеву
Путин позвонил Алиеву

Незнакомец обогатил Пентагон

Пентагон получил анонимное пожертвование в размере $130 млн для поддержания своей работы в условиях приостановившегося финансирования госучреждений в США из-за прекращения работы правительства страны. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на представителя американского военного ведомства Шона Парнелла.

По словам представителя Пентагона, у государственного ведомства есть полномочия для того, чтобы принять в качестве пожертвования такую сумму. Деньги будут направлены на выплаты зарплаты военнослужащим. При этом в Пентагоне отказались отвечать, является ли жертвователь гражданином США.

При этом, согласно регламенту оборонного ведомства, любые пожертвования на сумму свыше $10 000 в пользу военнослужащих или членов их семей должны быть рассмотрены сотрудниками по этике, чтобы убедиться, что «у жертвователя нет интересов, которые могут быть существенно затронуты» пожертвованием, отмечает Politico.

Президент США Дональд Трамп намекнул, что знаком с неназванным донором Пентагона, но не стал раскрывать его личность. Анонсируя передачу средств, Трамп заявил, что пожертвование сделал некий «друг» из чувства патриотизма.

Глава Белого дома также в очередной раз обвинил Демократическую партию в приостановке работы правительства, из-за чего у государственных ведомств, в том числе и оборонного, возникли сложности с выплатой зарплат сотрудникам и подконтрольным им формированиям.

Как бы то ни было, предоставленной суммы не хватит на зарплаты всем американским военным, отмечает Politico. По данным издания, только в первой половине октября аналогичные расходы составили около $6,5 млрд. Ожидается, что на следующей неделе Конгресс США сможет проголосовать по нескольким законопроектам, позволяющим выделить средства на зарплаты военным.

Отметим, что при Дональде Трампе в США происходит уже второй самый долгий в истории шатдаун.

