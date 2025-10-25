USD 1.7000
США ведут разведку дронами над Газой

10:43 238

Американская армия запускает разведывательные беспилотники над Газой, чтобы следить за соблюдением режима прекращения огня. Об этом сообщает газета The New York Times.

Согласно сообщению, армия США начала использовать разведывательные дроны над сектором Газа, чтобы обеспечить соблюдение хрупкого перемирия.

Издание отмечает, что эти действия указывают на то, что Вашингтон стремится самостоятельно, без зависимости от Израиля, получать информацию о происходящем на местах в рамках более широких усилий по контролю за тем, чтобы ХАМАС и Израиль выполняли условия прекращения огня.

Дроны используются американцами, которые создали штаб-квартиру на окраине Кирьят-Гата, для постоянного наблюдения за ситуацией в секторе.

По словам двух израильских военных и одного американского чиновника в области безопасности, этот шаг осуществляется с согласия Израиля. Все три источника добавили, что столь глубокий американский мониторинг призван помочь деятельности американского штаба в Израиле и служит еще одним подтверждением того, что США внимательно следят за выполнением соглашения.

Хотя ранее американская армия уже использовала дроны над Газой для поисков заложников, нынешняя операция, по данным газеты, показывает, что американцы стремятся самостоятельно и независимо от Израиля оценивать происходящее.

Госдепартамент США и ЦАХАЛ отказались комментировать эту информацию. 

Бывший американский дипломат и ряд израильских источников выразили удивление решением США использовать разведывательные беспилотники именно во время перемирия, учитывая давние тесные военные связи между двумя странами.

«Это очень навязчивая форма американского наблюдения за фронтом, где Израиль сталкивается с активной угрозой, - сказал The New York Times бывший посол США в Израиле Дан Шапиро, служивший при президенте Бараке Обаме. - Если бы сегодня между Израилем и США были полная прозрачность и доверие, этого бы не потребовалось. Но ясно, что Вашингтон хочет исключить любые недоразумения».

В публикации отмечается, что этот шаг - очередное свидетельство того, насколько решительно США настроены не позволить никому сорвать план, над которым трудились президент Дональд Трамп и его команда, включая спецпосланника Стива Уиткоффа и советника Джареда Кушнера.

