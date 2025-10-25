Мэр Лондона покрывал педофилов

Полиция Лондона пересмотрит 9 тыс. дел о педофилии после скандала с мэром британской столицы Садиком Ханом о сокрытии деятельности банд педофилов. Об этом сообщила газета Daily Express со ссылкой на представителей правоохранительных органов.

«Британская полиция пересматривает 9 тыс. дел в рамках нового масштабного расследования деятельности банд, занимающихся растлением малолетних, несмотря на предшествовавшее этому отрицание мэром Лондона Садиком Ханом того, что такие банды действуют в столице», — уточнило издание.

Представитель полиции Лондона заявил, что дела будут пересматриваться за 15-летний промежуток времени.

Daily Express 20 октября сообщала, что Садик Хан знал об активности банд педофилов на территории Лондона, но намеренно замалчивал информацию об этом в публичном пространстве. Уточнялось, что первые сообщения о бандах педофилов в Великобритании начали поступать еще в начале 2000-х.