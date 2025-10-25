Пашинян похвалил Токаева и поедет к нему в гости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его официальный визит в Казахстан состоится в ближайшее время. Об этом он сообщил в поздравительном послании президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву по случаю Дня Республики, сообщают армянские СМИ.

«Надеюсь, что в ходе моего официального визита в Казахстан, запланированного на ближайшее время, мы обсудим армяно-казахстанскую межгосударственную повестку дня во имя дружбы, процветания и продвижения двусторонних стратегических отношений, ориентированных на будущее», - отметил Пашинян.

В своем послании он также подчеркнул значимость реформ, проводимых в Казахстане под руководством Токаева, направленных на укрепление независимости, развитие институтов и социально-экономическое процветание страны.

В августе пресс-служба казахстанского лидера сообщила о подготовке к официальному визиту Пашиняна в Казахстан, намеченному на конец года.