Азербайджанская нефть порадовала

Азербайджанская нефть марки Azeri Light (CIF) подорожала на мировых рынках.
По данным торгов, цена барреля Azeri Light на мировом рынке повысилась на $1,09, или 1,6% - до $67,84.
Отметим, предыдущая цена азербайджанской нефти составляла $66,75.
Азербайджанская нефть марки Azeri Light (CIF) подорожала на мировых рынках.
По данным торгов, цена барреля Azeri Light на мировом рынке повысилась на $1,09, или 1,6% - до $67,84.
Отметим, предыдущая цена азербайджанской нефти составляла $66,75.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.