USD 1.7000
EUR 1.9733
RUB 2.0876
Подписаться на уведомления
Путин позвонил Алиеву
Новость дня
Путин позвонил Алиеву

Азербайджанская нефть порадовала

11:04 421

Азербайджанская нефть марки Azeri Light (CIF) подорожала на мировых рынках.

По данным торгов, цена барреля Azeri Light на мировом рынке повысилась на $1,09, или 1,6% - до $67,84.

Отметим, предыдущая цена азербайджанской нефти составляла $66,75.

Адвокату Илькина Сулейманова предъявили обвинения
Адвокату Илькина Сулейманова предъявили обвинения
10:23 808
Столицу Украины продолжают бомбить
Столицу Украины продолжают бомбить
10:09 1229
Не получилось с Путиным – попытаемся с Си Цзиньпином
Не получилось с Путиным – попытаемся с Си Цзиньпином
10:18 894
Турецкие войска пойдут дальше. Как и раньше
Турецкие войска пойдут дальше. Как и раньше новый мир - старые порядки
00:02 6382
Сделка киллера Асадова с прокурором
Сделка киллера Асадова с прокурором все еще актуально
24 октября 2025, 19:04 6382
Покровск на грани окружения: украинские войска в тяжелом положении
Покровск на грани окружения: украинские войска в тяжелом положении
00:21 4254
Депутат Гудрат Гасангулиев: «Если госорган становится коммерческой структурой…»
Депутат Гудрат Гасангулиев: «Если госорган становится коммерческой структурой…» парламентская трибуна
00:47 4409
Ким оплакивает солдат, погибших в Украине
Ким оплакивает солдат, погибших в Украине объектив haqqin.az
00:28 5252
Бастуют даже в Новой Зеландии
Бастуют даже в Новой Зеландии объектив haqqin.az
00:18 1728
Ящур устроил падеж в Азербайджане
Ящур устроил падеж в Азербайджане поговорим о наших проблемах
24 октября 2025, 23:27 6229
В Газу отправят тысячи азербайджанских солдат?
В Газу отправят тысячи азербайджанских солдат?
24 октября 2025, 17:55 5766

ЭТО ВАЖНО

Адвокату Илькина Сулейманова предъявили обвинения
Адвокату Илькина Сулейманова предъявили обвинения
10:23 808
Столицу Украины продолжают бомбить
Столицу Украины продолжают бомбить
10:09 1229
Не получилось с Путиным – попытаемся с Си Цзиньпином
Не получилось с Путиным – попытаемся с Си Цзиньпином
10:18 894
Турецкие войска пойдут дальше. Как и раньше
Турецкие войска пойдут дальше. Как и раньше новый мир - старые порядки
00:02 6382
Сделка киллера Асадова с прокурором
Сделка киллера Асадова с прокурором все еще актуально
24 октября 2025, 19:04 6382
Покровск на грани окружения: украинские войска в тяжелом положении
Покровск на грани окружения: украинские войска в тяжелом положении
00:21 4254
Депутат Гудрат Гасангулиев: «Если госорган становится коммерческой структурой…»
Депутат Гудрат Гасангулиев: «Если госорган становится коммерческой структурой…» парламентская трибуна
00:47 4409
Ким оплакивает солдат, погибших в Украине
Ким оплакивает солдат, погибших в Украине объектив haqqin.az
00:28 5252
Бастуют даже в Новой Зеландии
Бастуют даже в Новой Зеландии объектив haqqin.az
00:18 1728
Ящур устроил падеж в Азербайджане
Ящур устроил падеж в Азербайджане поговорим о наших проблемах
24 октября 2025, 23:27 6229
В Газу отправят тысячи азербайджанских солдат?
В Газу отправят тысячи азербайджанских солдат?
24 октября 2025, 17:55 5766
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться