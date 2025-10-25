USD 1.7000
Путин позвонил Алиеву
Путин позвонил Алиеву

Трамп готов, если у Кима будет желание

11:11

Американский президент Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном во время поездки в Азию, если тот проявит такое желание. Об этом он сказал во время общения с журналистами на борту самолета, пишет «Европейская правда».

Трамп, который вылетел из Вашингтона в пятницу, 24 октября, отправился в пятидневное турне по Малайзии, Японии и Южной Корее. Это его первая поездка в этот регион с момента вступления в должность в январе. Тогда он заявил, что может встретиться с Ким Чен Ыном впервые с 2019 года.

«Я бы согласился. Если вы хотите распространить эту информацию, я готов к этому. У меня были прекрасные отношения с ним», – сказал Трамп.

Он также прокомментировал требования Северной Кореи признать ее ядерной державой как предпосылку для диалога с Вашингтоном.

«Я думаю, что они являются своего рода ядерной державой. Когда вы говорите, что их нужно признать ядерной державой – что ж, у них много ядерного оружия. Я так и скажу», – отметил американский президент.

Напомним, после своей инаугурации Трамп говорил, что планирует возобновить сотрудничество с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Во время первого президентского срока Трамп провел три встречи с Ким Чен Ыном: в Сингапуре, Ханое и на корейской границе – тогда впервые действующий президент США ступил на территорию КНДР.

Их дипломатия не дала конкретных результатов, хотя Трамп одобрительно отзывался о переговорах и говорил, что ядерной угрозы со стороны КНДР «больше не существует».

Сейчас Пхеньян, как известно, активно поставляет России оружие и предоставляет военных для участия в боевых действиях против Украины.

