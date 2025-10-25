Мощный взрыв в Сочи: есть погибший

Мощный взрыв прогремел в жилом многоэтажном доме в городе Сочи. Инцидент произошел в субботу, 25 октября, примерно в 01:15, на улице Тимирязева, сообщает Lenta.ru.

Минимум в трех квартирах в семиэтажном доме, где произошел взрыв, выбило стекла. Также сообщается о повреждениях нескольких припаркованных машин и соседних построек.

Причиной взрыва стала утечка газа. По данным Telegram-канала Mash, утечка произошла за сутки до взрыва в одной из квартир, а работники пришли гораздо позже звонка жителей. На место происшествия прибыли спасатели и оперативно потушили пожар. Жителей дома эвакуировали, район оцеплен.

Под завалами после взрыва нашли ребенка. Его увезли на машине скорой помощи. Также известно, что в результате происшествия погиб мужчина 70 лет. Еще три человека пострадали.

Женщина 38 лет и мужчина 45-50 лет находятся в тяжелом состоянии, за их жизнь борются врачи 4-й городской больницы. Мужчина 36 лет получил ушиб бедра, он также госпитализирован.

По данным оперативного штаба Краснодарского края, взрыв разрушил стены и повредил остекление трех квартир.

Для жильцов, чьи квартиры получили повреждения при взрыве, создали два пункта временного размещения, туда отправили 18 человек.

Мэр Сочи Андрей Прошунин заявил, что в городе введен режим локальной ЧС на месте взрыва газа в многоквартирном доме.

Прошунин подчеркнул, что в пунктах временного размещения сейчас расселены 28 жителей, среди которых семь детей. По его словам, право собственности на помещения жители получили, как было установлено по результатам проверки, в 2012 году по решению суда.