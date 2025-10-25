USD 1.7000
Путин позвонил Алиеву

Мощный взрыв в Сочи: есть погибший

11:21 305

Мощный взрыв прогремел в жилом многоэтажном доме в городе Сочи. Инцидент произошел в субботу, 25 октября, примерно в 01:15, на улице Тимирязева, сообщает Lenta.ru.

Минимум в трех квартирах в семиэтажном доме, где произошел взрыв, выбило стекла. Также сообщается о повреждениях нескольких припаркованных машин и соседних построек.

Причиной взрыва стала утечка газа. По данным Telegram-канала Mash, утечка произошла за сутки до взрыва в одной из квартир, а работники пришли гораздо позже звонка жителей. На место происшествия прибыли спасатели и оперативно потушили пожар. Жителей дома эвакуировали, район оцеплен.

Под завалами после взрыва нашли ребенка. Его увезли на машине скорой помощи. Также известно, что в результате происшествия погиб мужчина 70 лет. Еще три человека пострадали.

Женщина 38 лет и мужчина 45-50 лет находятся в тяжелом состоянии, за их жизнь борются врачи 4-й городской больницы. Мужчина 36 лет получил ушиб бедра, он также госпитализирован.

По данным оперативного штаба Краснодарского края, взрыв разрушил стены и повредил остекление трех квартир.

Для жильцов, чьи квартиры получили повреждения при взрыве, создали два пункта временного размещения, туда отправили 18 человек.

Мэр Сочи Андрей Прошунин заявил, что в городе введен режим локальной ЧС на месте взрыва газа в многоквартирном доме.

Прошунин подчеркнул, что в пунктах временного размещения сейчас расселены 28 жителей, среди которых семь детей. По его словам, право собственности на помещения жители получили, как было установлено по результатам проверки, в 2012 году по решению суда.

Адвокату Илькина Сулейманова предъявили обвинения
Адвокату Илькина Сулейманова предъявили обвинения
10:23 808
Столицу Украины продолжают бомбить
Столицу Украины продолжают бомбить
10:09 1230
Не получилось с Путиным – попытаемся с Си Цзиньпином
Не получилось с Путиным – попытаемся с Си Цзиньпином
10:18 894
Турецкие войска пойдут дальше. Как и раньше
Турецкие войска пойдут дальше. Как и раньше новый мир - старые порядки
00:02 6382
Сделка киллера Асадова с прокурором
Сделка киллера Асадова с прокурором все еще актуально
24 октября 2025, 19:04 6383
Покровск на грани окружения: украинские войска в тяжелом положении
Покровск на грани окружения: украинские войска в тяжелом положении
00:21 4254
Депутат Гудрат Гасангулиев: «Если госорган становится коммерческой структурой…»
Депутат Гудрат Гасангулиев: «Если госорган становится коммерческой структурой…» парламентская трибуна
00:47 4410
Ким оплакивает солдат, погибших в Украине
Ким оплакивает солдат, погибших в Украине объектив haqqin.az
00:28 5252
Бастуют даже в Новой Зеландии
Бастуют даже в Новой Зеландии объектив haqqin.az
00:18 1728
Ящур устроил падеж в Азербайджане
Ящур устроил падеж в Азербайджане поговорим о наших проблемах
24 октября 2025, 23:27 6229
В Газу отправят тысячи азербайджанских солдат?
В Газу отправят тысячи азербайджанских солдат?
24 октября 2025, 17:55 5766

