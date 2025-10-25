Трамп заставил Канаду обратиться к Индии и Китаю

USD 1.7000
11:27 117

Премьер-министр Канады Марк Карни на фоне растущей напряженности в торговых отношениях с США пытается укрепить экономические связи с Китаем и Индией. Об этом пишет Financial Times.

Отмечается, что Карни отправился в масштабное турне по странам Азии. Он заявил, что намерен наладить торговые отношения со странами региона.

«Мы не можем контролировать торговую политику США. Что мы можем контролировать, так это развитие новых партнерских отношений и возможностей, в частности с экономическими гигантами Азии», - сказал премьер Канады журналистам перед поездкой в Азию.

В издании поделились, что Карни отправился в Малайзию на саммит Ассоциации стран Южно-Восточной Азии (АСЕАН), который начнется уже 26 октября, а затем посетит Сингапур, после чего 29 октября отправится на форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее.

Этот шаг стал кульминацией торговых споров между США и Канадой, подчеркнули в издании. Журналисты напомнили, что ранее Вашингтон ввел пошлины на канадскую сталь, алюминий и автомобили, а Оттава в ответ ввела собственные контрмеры.

В издании отметили, что 23 октября президент США Дональд Трамп объявил о прекращении всех торговых переговоров с Канадой. Журналисты объяснили, что причиной стала рекламная кампания, запущенная провинцией Онтарио, в которой использовались архивные кадры из выступления 40-го президента США Рональда Рейгана. На этих кадрах бывший американский лидер критиковал политику таможенных тарифов.

Трамп назвал эту рекламу «мошеннической». Он также обвинил Канаду в том, что страна пытается повлиять на решение американских судов.

В издании добавили, что в кулуарах саммита АТЭС ожидается встреча Карни с китайским лидером Си Цзиньпином. Президент Бизнес-совета Канады Голди Хайдер в комментарии журналистам заявил, что ожидает «конкретных шагов, которые откроют новые рынки и привлекут инвестиции».

