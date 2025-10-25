Рухнет ли Покровск?

Украинские и российские источники сообщают о тяжелых боях в районе города Родинское, расположенного южнее Покровска в Донецкой области. По данным украинских военных каналов, российские силы пытаются продвинуться к центральной части населенного пункта, где проходят основные линии обороны ВСУ.
Сообщается, что под Покровском у Украины было сосредоточено до 12 бригад различной численности — около 15–17 тысяч военнослужащих с тыловыми подразделениями. По словам аналитиков, значительная часть этих сил якобы понесла потери и нуждается в восстановлении боеспособности.
Украинские телеграм-каналы описывают ситуацию как крайне тяжёлую: снабжение города осложнено, дороги простреливаются, а переброска войск и эвакуация раненых возможны лишь пешком на расстояние до 10 километров. Российская сторона при этом заявляет о «поступательном продвижении» и «укреплении на новых рубежах», но конкретных данных о масштабах наступления не приводит.
*** 11:35
Российские войска начали наступление в районе города Родинское, расположенного недалеко от Покровска в Донецкой области. По данным украинских источников, атака направлена на разделение города на две части.
Украинские военные каналы сообщают, что основное продвижение российских подразделений наблюдается в центральной части Родинского и в южном частном секторе, который, по их оценке, «слабо укреплен и не готов к длительной обороне». Этот участок, по мнению источников, рассматривается российской армией как приоритетный для захвата.
«На данный момент зафиксировано продвижение российских сил в районе городского рынка, вблизи ДК «Шахтер». Там россияне смогли частично закрепиться и, по-видимому, готовят дальнейшее наступление через парковую зону и с восточного фланга в направлении школы № 8», — цитируют украинские каналы комментарии военных.
Если данные подтвердятся, южная часть Родинского может оказаться фактически отрезанной от остальной территории города, а линия фронта — пройти через жилые кварталы.
Родинское, входящее в агломерацию Покровска, в последние недели стало одним из ключевых направлений боев в Донецкой области. Украинские источники связывают активизацию наступления с попытками российских войск укрепить позиции перед зимним периодом.