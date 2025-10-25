Рухнет ли Покровск?

Украинские и российские источники сообщают о тяжелых боях в районе города Родинское, расположенного южнее Покровска в Донецкой области. По данным украинских военных каналов, российские силы пытаются продвинуться к центральной части населенного пункта, где проходят основные линии обороны ВСУ.

Сообщается, что под Покровском у Украины было сосредоточено до 12 бригад различной численности — около 15–17 тысяч военнослужащих с тыловыми подразделениями. По словам аналитиков, значительная часть этих сил якобы понесла потери и нуждается в восстановлении боеспособности.

Украинские телеграм-каналы описывают ситуацию как крайне тяжёлую: снабжение города осложнено, дороги простреливаются, а переброска войск и эвакуация раненых возможны лишь пешком на расстояние до 10 километров. Российская сторона при этом заявляет о «поступательном продвижении» и «укреплении на новых рубежах», но конкретных данных о масштабах наступления не приводит.