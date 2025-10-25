Прилепин больше не за правду

Российский писатель Захар Прилепин покинет должность сопредседателя партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП), пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. По информации газеты, на съезде 25 октября партия также вернет прежнее название — «Справедливая Россия».

«Справедливая Россия» Сергея Миронова объединилась с партиями «За правду» Захара Прилепина и «Патриоты России» Геннадия Семигина перед выборами в Госдуму 2021 года. Семигин покинул СРЗП в 2024 году.

По словам источников, на съезде партии должности сопредседателей будут ликвидированы. Вместо них у Сергея Миронова появятся два заместителя — вице-спикер Госдумы Александр Бабаков и руководитель аппарата фракции в Госдуме Руслан Татаринов.