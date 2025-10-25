USD 1.7000
Путин позвонил Алиеву
Путин позвонил Алиеву

Ноу-хау от Мадуро

11:59 1413

Президент Венесуэлы Николас Мадуро 24 октября на закрытии международного саммита, который проходил в Каракасе и был посвящен обсуждениям эскалации отношений с США, заявил о создании интернациональных бригад для защиты республики, сообщают «Известия».

По словам венесуэльского лидера, он видел, как в бригады уже записываются первые добровольцы, готовые бороться за «независимость, суверенитет и мир».

«Я видел в социальных сетях видеоролики, где многие люди — общественные деятели, молодежные лидеры, женщины-лидеры и лидеры профсоюзов — заявляют, что тоже записываются в интернациональные бригады», — приводит слова Мадуро государственный телеканал Venezolana de Televisión (VTV).

Уточняется, что отряды будут носить имя Симона Боливара — наиболее влиятельного и известного руководителя войны за независимость испанских колоний в Америке.

В Баку накрыли крупную банду кибермошенников
В Баку накрыли крупную банду кибермошенников ВИДЕО
13:52 1445
Эрдоган не продается за чашечку кофе
Эрдоган не продается за чашечку кофе хмурые воспоминания генсека НАТО
12:06 2610
Ящур устроил падеж в Азербайджане
Ящур устроил падеж в Азербайджане поговорим о наших проблемах; все еще актуально
24 октября 2025, 23:27 7175
700 азербайджанцев хотят пожертвовать свои органы
700 азербайджанцев хотят пожертвовать свои органы
11:48 1950
Мало мяса. Азербайджан будет покупать в Румынии и Пакистане
Мало мяса. Азербайджан будет покупать в Румынии и Пакистане главное на этот час; все еще актуально
24 октября 2025, 22:57 5451
Парламент Болгарии открывает дорогу SOCAR, которая выкупает «ЛУКОЙЛ»
Парламент Болгарии открывает дорогу SOCAR, которая выкупает «ЛУКОЙЛ» новые подробности
02:33 5439
Иран взял на прицел израильтян иранского происхождения
Иран взял на прицел израильтян иранского происхождения главное на этот час; все еще актуально
24 октября 2025, 22:44 3125
Адвокату Илькина Сулейманова предъявили обвинения
Адвокату Илькина Сулейманова предъявили обвинения
10:23 1869
В Киеве снова воздушная тревога
В Киеве снова воздушная тревога ОБНОВЛЕНО 13:25
13:25 2860
Не получилось с Путиным – попытаемся с Си Цзиньпином
Не получилось с Путиным – попытаемся с Си Цзиньпином
10:18 1793
Турецкие войска пойдут дальше. Как и раньше
Турецкие войска пойдут дальше. Как и раньше новый мир - старые порядки
00:02 7279

