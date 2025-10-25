Ноу-хау от Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро 24 октября на закрытии международного саммита, который проходил в Каракасе и был посвящен обсуждениям эскалации отношений с США, заявил о создании интернациональных бригад для защиты республики, сообщают «Известия».

По словам венесуэльского лидера, он видел, как в бригады уже записываются первые добровольцы, готовые бороться за «независимость, суверенитет и мир».

«Я видел в социальных сетях видеоролики, где многие люди — общественные деятели, молодежные лидеры, женщины-лидеры и лидеры профсоюзов — заявляют, что тоже записываются в интернациональные бригады», — приводит слова Мадуро государственный телеканал Venezolana de Televisión (VTV).

Уточняется, что отряды будут носить имя Симона Боливара — наиболее влиятельного и известного руководителя войны за независимость испанских колоний в Америке.