Эрдоган не продается за чашечку кофе

Новая книга бывшего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга On My Watch: Leading NATO in a Time of War («Мой пост: как я вел НАТО в эпоху войн») — не просто мемуары политика, покинувшего штаб-квартиру альянса в момент, когда Европа вновь погружалась в геополитический шторм. Это книга-исповедь, книга-прощание и в каком-то смысле политическое завещание. Йенс Столтенберг, ныне министр финансов Норвегии, пишет не как отставной бюрократ. Это мемуары человека, прошедшего через десятилетие кризисов, дипломатических унижений и личных испытаний, наблюдавшего, как некогда монолитный западный мир учится выживать в эпоху, когда единство становится предметом торговли. Турция, Россия, Украина, Сирия, Трамп, Макрон, Эрдоган — каждая глава книги звучит как отдельный акт запутанной драмы, где главные герои не столько государства, сколько люди, движимые амбициями, комплексами и страхами. В этом смысле Столтенберг остается верен своей репутации технократа-гуманиста: он не обвиняет и не оправдывается, а старается понять и объяснить.

Особое место в книге занимает Турция — страна, с которой у Столтенберга, по его собственному признанию, были «самые трудные, но и самые откровенные» отношения. Первый крупный кризис произошел в ноябре 2015 года, когда турецкие военные сбили российский Су-24. Тогдашний генсек НАТО выразил полную поддержку территориальной целостности Турции, что вызвало раздражение в Париже и Риме, а Берлин заставило промолчать. Для Восточной Европы этот эпизод стал моментом истины, сигналом о том, что Россия больше не ограничивается словами, а для Западной Европы — поводом вновь задуматься о том, стоит ли доверять Анкаре. Из этих эпизодов воспоминаний Столтенберг выстраивает целую философию «неудобного партнерства». Турция — союзник, без которого НАТО не может существовать, но который не позволяет альянсу чувствовать себя в безопасности. В воспоминаниях Столтенберга немало личных сцен с Реджепом Тайипом Эрдоганом, и каждая из них окрашена уважением, иронией и скрытым напряжением. Он пишет, что президент Турции любил поражать гостей неожиданными репликами. Так, во время одной из встреч в Стамбуле Эрдоган вдруг спросил: «Вы любите кукурузу?» Получив утвердительный ответ, приказал подать большое золотистое блюдо, полное кукурузы и жареных каштанов. А потом добавил, глядя на растерянных участников: «Протокольное бюро ненавидит такие ситуации. Знаете ли вы, в чем разница между протокольным бюро и «Талибаном?» «Талибан» более открыт к переговорам». Эта фраза — типичная для Эрдогана, в ней смешаны юмор, вызов и политическая метафора. В другом эпизоде Столтенберг вспоминает, как в 2019 году Турция начала военную операцию против курдских формирований в Сирии. Он пытался убедить Эрдогана смягчить позицию, но тот резко ответил: «Мы не воюем против курдов. У нас миллионы курдов живут в Турции, включая сирийских беженцев. Но ОНС — это террористы. И вы сами это говорили».

Эти слова передают не только характер Эрдогана, но и безысходность западной дипломатии, оказавшейся между лозунгами о правах человека и реальностью восточной политики. Книга полна конфликтов между принципами и практикой. Столтенберг вспоминает, как в 2018 году президент США Дональд Трамп, требовавший от союзников увеличить оборонные расходы, не удержался от шутки: «Словения — всего один процент, что неудивительно. Я знаю свою жену и знаю, на что она тратит деньги». Эта фраза на грани приличия лучше любого анализа показывает, что временами НАТО больше напоминала клуб по интересам, нежели военный союз. Тема Украины проходит через всю книгу — как боль и как предупреждение. Столтенберг пишет, что еще в 2014 году президент Порошенко жаловался ему на недостаточную поддержку НАТО и благодарил Турцию за поставки беспилотников Bayraktar. Европа, по мнению автора, слишком долго закрывала глаза на реальность и заплатила за это позже, уже в 2022 году. Последняя часть книги посвящена эпопее вокруг вступления в альянс Швеции и Финляндии. Весной 2022 года Эрдоган внезапно заблокировал этот процесс, требуя от скандинавов признания угроз, исходящих от РПК, ОНС и движения FETÖ. В ходе многочасовых переговоров Столтенберг пытался найти баланс между прагматизмом и достоинством.