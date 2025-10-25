USD 1.7000
EUR 1.9733
RUB 2.0876
Подписаться на уведомления
Путин позвонил Алиеву
Новость дня
Путин позвонил Алиеву

Лувр перепрятал свои драгоценности

12:13 669

Один из самых известных в мире музеев – французский Лувр – после резонансного ограбления перевез некоторые драгоценности в Банк Франции. Об этом сообщает «Европейская правда».

Через пять дней после громкого ограбления Лувра некоторые из самых ценных драгоценностей коллекции, которые не были похищены, были перевезены в чрезвычайно защищенные хранилища Банка Франции.

Операция была проведена с максимальной осторожностью и под моторизованным сопровождением полиции Парижа.

Напомним, ограбление музея произошло утром 19 октября и длилось менее 10 минут. Всего было похищено девять драгоценностей Наполеона и императрицы Евгении. Из них уже нашли две: поврежденную в спешке корону Евгении и еще один предмет.

После резонансной кражи выяснилось, что в еще не опубликованном отчете Счетной палаты Франции говорится о проблемах с безопасностью в Лувре.

Прокурор Парижа Лора Беккуа, которая ведет расследование по похищению драгоценностей из Лувра, оптимистично оценивает шансы найти злоумышленников.

В Баку накрыли крупную банду кибермошенников
В Баку накрыли крупную банду кибермошенников ВИДЕО
13:52 1447
Эрдоган не продается за чашечку кофе
Эрдоган не продается за чашечку кофе хмурые воспоминания генсека НАТО
12:06 2615
Ящур устроил падеж в Азербайджане
Ящур устроил падеж в Азербайджане поговорим о наших проблемах; все еще актуально
24 октября 2025, 23:27 7175
700 азербайджанцев хотят пожертвовать свои органы
700 азербайджанцев хотят пожертвовать свои органы
11:48 1950
Мало мяса. Азербайджан будет покупать в Румынии и Пакистане
Мало мяса. Азербайджан будет покупать в Румынии и Пакистане главное на этот час; все еще актуально
24 октября 2025, 22:57 5451
Парламент Болгарии открывает дорогу SOCAR, которая выкупает «ЛУКОЙЛ»
Парламент Болгарии открывает дорогу SOCAR, которая выкупает «ЛУКОЙЛ» новые подробности
02:33 5439
Иран взял на прицел израильтян иранского происхождения
Иран взял на прицел израильтян иранского происхождения главное на этот час; все еще актуально
24 октября 2025, 22:44 3126
Адвокату Илькина Сулейманова предъявили обвинения
Адвокату Илькина Сулейманова предъявили обвинения
10:23 1869
В Киеве снова воздушная тревога
В Киеве снова воздушная тревога ОБНОВЛЕНО 13:25
13:25 2861
Не получилось с Путиным – попытаемся с Си Цзиньпином
Не получилось с Путиным – попытаемся с Си Цзиньпином
10:18 1793
Турецкие войска пойдут дальше. Как и раньше
Турецкие войска пойдут дальше. Как и раньше новый мир - старые порядки
00:02 7280

ЭТО ВАЖНО

В Баку накрыли крупную банду кибермошенников
В Баку накрыли крупную банду кибермошенников ВИДЕО
13:52 1447
Эрдоган не продается за чашечку кофе
Эрдоган не продается за чашечку кофе хмурые воспоминания генсека НАТО
12:06 2615
Ящур устроил падеж в Азербайджане
Ящур устроил падеж в Азербайджане поговорим о наших проблемах; все еще актуально
24 октября 2025, 23:27 7175
700 азербайджанцев хотят пожертвовать свои органы
700 азербайджанцев хотят пожертвовать свои органы
11:48 1950
Мало мяса. Азербайджан будет покупать в Румынии и Пакистане
Мало мяса. Азербайджан будет покупать в Румынии и Пакистане главное на этот час; все еще актуально
24 октября 2025, 22:57 5451
Парламент Болгарии открывает дорогу SOCAR, которая выкупает «ЛУКОЙЛ»
Парламент Болгарии открывает дорогу SOCAR, которая выкупает «ЛУКОЙЛ» новые подробности
02:33 5439
Иран взял на прицел израильтян иранского происхождения
Иран взял на прицел израильтян иранского происхождения главное на этот час; все еще актуально
24 октября 2025, 22:44 3126
Адвокату Илькина Сулейманова предъявили обвинения
Адвокату Илькина Сулейманова предъявили обвинения
10:23 1869
В Киеве снова воздушная тревога
В Киеве снова воздушная тревога ОБНОВЛЕНО 13:25
13:25 2861
Не получилось с Путиным – попытаемся с Си Цзиньпином
Не получилось с Путиным – попытаемся с Си Цзиньпином
10:18 1793
Турецкие войска пойдут дальше. Как и раньше
Турецкие войска пойдут дальше. Как и раньше новый мир - старые порядки
00:02 7280
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться