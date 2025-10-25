Отелю Wyndham Garden Baku исполнилось 3 года

Отель Wyndham Garden Baku, создающий все условия для комфорта туристов, начал свою работу 25 октября 2022 года. Официальное открытие отеля состоялось 27 января 2023 года.

Отель предлагает своим гостям 88 номеров, конференц-зал, комнату для переговоров на 15 человек, банкетные залы, включая зал Xan Çinar на 100–160 человек, зал Şam на 40–60 человек, ресторан, СПА и фитнес-центр. А самое главное, отель Wyndham Garden Baku, расположенный всего в 15 минутах езды от аэропорта и центра города, предлагает своим гостям услугу трансфера. В отеле Wyndham Garden Baku работает около 100 профессиональных и дружелюбных сотрудников.

Отель Wyndham Garden Baku идеально подходит для проведения различных мероприятий, торжеств, банкетов и праздников. Блюда национальной и интернациональной кухни, приготовленные опытными поварами ресторана отеля Magnolia, порадуют вас своим вкусом.

Кроме того, в отеле работает спа-центр Olive SPA & Wellness, призванный сделать досуг гостей не только интересным, но и полезным. Здесь к услугам гостей 25-метровый бассейн, кардио- и фитнес-залы, финская и русская сауны (включая услуги пенного массажа и пилинга), турецкая баня, а также многочисленные массажные и процедурные кабинеты. Также к услугам гостей тренажерный зал с Vitamin Bar и фитнес-услуги, где вы сможете обрести желаемую фигуру под руководством профессиональных тренеров.

Отметим, что отель Wyndham Garden Baku принадлежит компании Azpetrol.

Wyndham Garden Baku полностью готов предоставлять гостям высокий уровень обслуживания в любое время года.