Путин позвонил Алиеву
Новость дня
Путин позвонил Алиеву

Отелю Wyndham Garden Baku исполнилось 3 года

12:20 798

Сегодня отель Wyndham Garden Baku, работающий в Азербайджане, отмечает свое 3-летие.

Отель Wyndham Garden Baku, создающий все условия для комфорта туристов, начал свою работу 25 октября 2022 года. Официальное открытие отеля состоялось 27 января 2023 года.

Отель предлагает своим гостям 88 номеров, конференц-зал, комнату для переговоров на 15 человек, банкетные залы, включая зал Xan Çinar на 100–160 человек, зал Şam на 40–60 человек, ресторан, СПА и фитнес-центр. А самое главное, отель Wyndham Garden Baku, расположенный всего в 15 минутах езды от аэропорта и центра города, предлагает своим гостям услугу трансфера. В отеле Wyndham Garden Baku работает около 100 профессиональных и дружелюбных сотрудников.

Отель Wyndham Garden Baku идеально подходит для проведения различных мероприятий, торжеств, банкетов и праздников. Блюда национальной и интернациональной кухни, приготовленные опытными поварами ресторана отеля Magnolia, порадуют вас своим вкусом.

Кроме того, в отеле работает спа-центр Olive SPA & Wellness, призванный сделать досуг гостей не только интересным, но и полезным. Здесь к услугам гостей 25-метровый бассейн, кардио- и фитнес-залы, финская и русская сауны (включая услуги пенного массажа и пилинга), турецкая баня, а также многочисленные массажные и процедурные кабинеты. Также к услугам гостей тренажерный зал с Vitamin Bar и фитнес-услуги, где вы сможете обрести желаемую фигуру под руководством профессиональных тренеров.

Отметим, что отель Wyndham Garden Baku принадлежит компании Azpetrol.

Wyndham Garden Baku полностью готов предоставлять гостям высокий уровень обслуживания в любое время года.

В Баку накрыли крупную банду кибермошенников
В Баку накрыли крупную банду кибермошенников ВИДЕО
13:52 1447
Эрдоган не продается за чашечку кофе
Эрдоган не продается за чашечку кофе хмурые воспоминания генсека НАТО
12:06 2616
Ящур устроил падеж в Азербайджане
Ящур устроил падеж в Азербайджане поговорим о наших проблемах; все еще актуально
24 октября 2025, 23:27 7175
700 азербайджанцев хотят пожертвовать свои органы
700 азербайджанцев хотят пожертвовать свои органы
11:48 1952
Мало мяса. Азербайджан будет покупать в Румынии и Пакистане
Мало мяса. Азербайджан будет покупать в Румынии и Пакистане главное на этот час; все еще актуально
24 октября 2025, 22:57 5452
Парламент Болгарии открывает дорогу SOCAR, которая выкупает «ЛУКОЙЛ»
Парламент Болгарии открывает дорогу SOCAR, которая выкупает «ЛУКОЙЛ» новые подробности
02:33 5439
Иран взял на прицел израильтян иранского происхождения
Иран взял на прицел израильтян иранского происхождения главное на этот час; все еще актуально
24 октября 2025, 22:44 3126
Адвокату Илькина Сулейманова предъявили обвинения
Адвокату Илькина Сулейманова предъявили обвинения
10:23 1869
В Киеве снова воздушная тревога
В Киеве снова воздушная тревога ОБНОВЛЕНО 13:25
13:25 2861
Не получилось с Путиным – попытаемся с Си Цзиньпином
Не получилось с Путиным – попытаемся с Си Цзиньпином
10:18 1794
Турецкие войска пойдут дальше. Как и раньше
Турецкие войска пойдут дальше. Как и раньше новый мир - старые порядки
00:02 7280

