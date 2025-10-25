Нахчыванское МЧС не дремлет

Министерство по чрезвычайным ситуациям Нахичеванской Автономной Республики в рамках своих полномочий продолжает принимать необходимые меры для обеспечения пожарной безопасности на территории Автономной Республики.

Во время инспекции, проведенной Управлением государственного пожарного контроля в заправочной станции, принадлежащей физическому лицу Фармаилу Гусейнову, расположенной по адресу: город Нахчыван, ул. Топчубашова, 34, было установлено наличие многочисленных нарушений в области пожарной безопасности, которые создают прямую угрозу жизни или здоровью людей, окружающей среде и имущественным интересам государства. А именно:

деревянные конструкции на заправочной станции не пропитаны огнезащитным раствором;

электрические провода проложены по горючим конструкциям;

пожарный водоем не соответствует стандартам;

система пожарной сигнализации не установлена в соответствии с проектной документацией.

Таким образом, существующая ситуация указывает на то, что продолжение эксплуатации объекта может привести к тому, что любой возможный пожар в любое время быстро распространится и сделает катастрофу неизбежной.

Учитывая вышеуказанное, в связи с выявлением фактов грубого нарушения требований норм и правил пожарной безопасности было принято решение о приостановке деятельности заправочной станции. Одна копия решения была вручена представителю объекта.