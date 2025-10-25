Еврокомиссия накажет трио соцсетей

Еврокомиссия установила, что социальные сети TikTok, Facebook и Instagram нарушают обязательства по обеспечению прозрачности, предусмотренные законом ЕС о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA).

По предварительной оценке регулятора, платформы затрудняют исследователям доступ к своим данным и не обеспечивают эффективные механизмы для жалоб и уведомлений пользователей. Об этом Еврокомиссия сообщила в пятницу, 24 октября.

По данным ЕК, все три платформы создают барьеры, которые нередко приводят к «неполным или ненадежным сборам данных» и затрудняют проведение научных исследований, в том числе о том, подвергаются ли несовершеннолетние влиянию незаконного или вредного контента.

Еврокомиссия подчеркнула, что открытый доступ к данным платформ - ключевой элемент прозрачности, предусмотренный DSA, поскольку позволяет лучше понять последствия для общества от деятельности крупных соцсетей.

Помимо прочего, концерн Meta обвиняется в том, что на его платформах Facebook и Instagram отсутствуют удобные для пользователей механизмы сообщения о незаконных материалах - например, о контенте, содержащем сексуализированное насилие над детьми или пропаганду терроризма.

Процедуры жалоб, считают в ЕК, чрезмерно сложны и содержат «манипулятивные элементы дизайна», которые могут отпугивать пользователей от подачи уведомлений. Согласно DSA, платформы обязаны оперативно проверять и удалять незаконный контент после получения жалобы.

Еврокомиссия также отмечает недостатки в механизмах обжалования решений о модерации контента на Facebook и Instagram. Пользователи ЕС, чьи публикации были удалены и у которых были заблокированы аккаунты, не могут эффективно обжаловать эти решения. Существующие системы не позволяют прилагать объяснения или доказательства, что ограничивает прозрачность и справедливость процедур.

Meta и TikTok получили возможность ознакомиться с предварительными выводами Еврокомиссии и представить письменные ответы. Если нарушения подтвердятся, то компаниям будут грозить штрафы в размере до 6% от их мирового годового оборота. В ЕК добавили, что при необходимости могут быть наложены и принудительные штрафы для обеспечения соблюдения правил.

DSA обязывает онлайн-платформы принимать меры для защиты пользователей от незаконного контента, товаров и услуг. Особенно строгие требования применяются к самым крупным платформам с более 45 млн пользователей в ЕС - таким, как Facebook, Amazon или Google. Эти компании напрямую поднадзорны Еврокомиссии, и в отношении них уже ведется несколько других расследований.