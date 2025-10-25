USD 1.7000
EUR 1.9733
RUB 2.0876
Подписаться на уведомления
Путин позвонил Алиеву
Новость дня
Путин позвонил Алиеву

Китайцы покупали уран в Грузии

12:59 934

Сотрудники Службы государственной безопасности Грузии задержали в Тбилиси трех граждан Китая, которые намеревались приобрести уран и отправить его через Россию на родину. Об этом сообщил на брифинге первый заместитель главы ведомства Лаша Маградзе, передает ТАСС.

«В ходе совместного мероприятия, проведенного сотрудниками департаментов контрразведки и специальных операций Службы госбезопасности, в Тбилиси задержаны трое граждан Китая за попытку покупки 2 кг ядерного материала уран. Члены преступной группы планировали незаконно купить в Тбилиси уран за $400 тыс., а затем через Российскую Федерацию транспортировать его в Китай», - сказал Маградзе.

Как отметили в СГБ, нелегально находящийся в Грузии гражданин КНР привез еще двух специалистов из Китая, которые начали активно искать уран по всей стране.

По версии следствия, их действия координировали другие люди, находившиеся в КНР. Членов преступной группы арестовали, когда они должны были осуществить сделку по приобретению урана. Силовики провели обыски в местах их временного проживания в Тбилиси и Батуми.

Дело против граждан Китая возбуждено по статье «Незаконное обращение с ядерными материалами или устройствами, радиоактивными отходами, радиоактивными веществами» УК Грузии, что карается лишением свободы на срок до 10 лет.

В Баку накрыли крупную банду кибермошенников
В Баку накрыли крупную банду кибермошенников ВИДЕО
13:52 1451
Эрдоган не продается за чашечку кофе
Эрдоган не продается за чашечку кофе хмурые воспоминания генсека НАТО
12:06 2620
Ящур устроил падеж в Азербайджане
Ящур устроил падеж в Азербайджане поговорим о наших проблемах; все еще актуально
24 октября 2025, 23:27 7180
700 азербайджанцев хотят пожертвовать свои органы
700 азербайджанцев хотят пожертвовать свои органы
11:48 1953
Мало мяса. Азербайджан будет покупать в Румынии и Пакистане
Мало мяса. Азербайджан будет покупать в Румынии и Пакистане главное на этот час; все еще актуально
24 октября 2025, 22:57 5453
Парламент Болгарии открывает дорогу SOCAR, которая выкупает «ЛУКОЙЛ»
Парламент Болгарии открывает дорогу SOCAR, которая выкупает «ЛУКОЙЛ» новые подробности
02:33 5440
Иран взял на прицел израильтян иранского происхождения
Иран взял на прицел израильтян иранского происхождения главное на этот час; все еще актуально
24 октября 2025, 22:44 3127
Адвокату Илькина Сулейманова предъявили обвинения
Адвокату Илькина Сулейманова предъявили обвинения
10:23 1870
В Киеве снова воздушная тревога
В Киеве снова воздушная тревога ОБНОВЛЕНО 13:25
13:25 2863
Не получилось с Путиным – попытаемся с Си Цзиньпином
Не получилось с Путиным – попытаемся с Си Цзиньпином
10:18 1794
Турецкие войска пойдут дальше. Как и раньше
Турецкие войска пойдут дальше. Как и раньше новый мир - старые порядки
00:02 7281

ЭТО ВАЖНО

В Баку накрыли крупную банду кибермошенников
В Баку накрыли крупную банду кибермошенников ВИДЕО
13:52 1451
Эрдоган не продается за чашечку кофе
Эрдоган не продается за чашечку кофе хмурые воспоминания генсека НАТО
12:06 2620
Ящур устроил падеж в Азербайджане
Ящур устроил падеж в Азербайджане поговорим о наших проблемах; все еще актуально
24 октября 2025, 23:27 7180
700 азербайджанцев хотят пожертвовать свои органы
700 азербайджанцев хотят пожертвовать свои органы
11:48 1953
Мало мяса. Азербайджан будет покупать в Румынии и Пакистане
Мало мяса. Азербайджан будет покупать в Румынии и Пакистане главное на этот час; все еще актуально
24 октября 2025, 22:57 5453
Парламент Болгарии открывает дорогу SOCAR, которая выкупает «ЛУКОЙЛ»
Парламент Болгарии открывает дорогу SOCAR, которая выкупает «ЛУКОЙЛ» новые подробности
02:33 5440
Иран взял на прицел израильтян иранского происхождения
Иран взял на прицел израильтян иранского происхождения главное на этот час; все еще актуально
24 октября 2025, 22:44 3127
Адвокату Илькина Сулейманова предъявили обвинения
Адвокату Илькина Сулейманова предъявили обвинения
10:23 1870
В Киеве снова воздушная тревога
В Киеве снова воздушная тревога ОБНОВЛЕНО 13:25
13:25 2863
Не получилось с Путиным – попытаемся с Си Цзиньпином
Не получилось с Путиным – попытаемся с Си Цзиньпином
10:18 1794
Турецкие войска пойдут дальше. Как и раньше
Турецкие войска пойдут дальше. Как и раньше новый мир - старые порядки
00:02 7281
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться